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2月不動產放款比率創近14年低 金管會：不影響房貸

中央社／ 台北26日電
金管會統計顯示，截至今年2月底，36家本國銀行銀行法72條之2整體水位續降至25.11%，創下2012年5月以來、近14年低點。 圖／本報資料照片
金管會統計顯示，截至今年2月底，36家本國銀行銀行法72條之2整體水位續降至25.11%，創下2012年5月以來、近14年低點。 圖／本報資料照片

金管會統計顯示，截至今年2月底，36家本國銀行銀行法72條之2整體水位續降至25.11%，創下2012年5月以來、近14年低點，其中比率在27%至28%之間銀行家數僅4家，也創下2011年統計以來新低。金管會指出，以銀行法指標來看，銀行應有足夠空間支應房貸與建築貸款。

俗稱銀行「不動產放款天條」的銀行法第72條之2，規範商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，目的是確保銀行授信不過度集中在長天期授信與不動產。

金管會銀行局主秘周正山指出，截至2月底，36家國銀（不含土銀及輸銀）不動產放款比率平均為25.11%，已連續9個月下滑，創下2012年5月以來低點。比率主要針對集中度管理，銀行在現在規範下，應有足夠空間可支應建築貸款與房貸。

觀察銀行比率分布狀況，比率29%以上跟比率28%至29%區間的銀行家數都掛零，比率在27%至28%的銀行從5家減少到4家，也是2011年12月底統計各區間銀行家數以來的新低。

周正山說明，今年2月購置住宅貸款餘額為11兆5608億元，年增4.44%，房貸逾放餘額為88.5億元，逾放比率為0.08%，較1月略增0.01個百分點；建築貸款餘額為3兆9331億元，年增2.34%，建築貸款逾放餘額為21.8億元，逾放比率為0.06%，跟1月持平。

周正山指出，房貸逾放比率雖略增，但銀行說明主要是個案因素所致，像是投資失利、所經營事業狀況不佳、資金週轉困難等因素，因此影響還款狀況，並非有特殊因素。

政府放寬新青安申請案自去年9月1日後撥款者，不計入銀行法第72條之2限額，以解決青年向公股行庫申辦房貸沒額度的問題。金管會統計顯示，合計去年9月到今年2月新青安合計排除額為1334億元。

金管會 房貸 銀行

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