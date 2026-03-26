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富邦投信橫掃金鑽獎十項獎項 投資團隊實力再獲肯定

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
本屆「傑出基金金鑽獎」最大贏家富邦投信，一舉勇奪十項大獎，由董事長黃昭棠（中）、總經理呂其倫（左三）率領團隊出席領獎。富邦投信／提供
本屆「傑出基金金鑽獎」最大贏家富邦投信，一舉勇奪十項大獎，由董事長黃昭棠（中）、總經理呂其倫（左三）率領團隊出席領獎。富邦投信／提供

第29屆「傑出基金金鑽獎」頒獎典禮於3月26日舉行，富邦投信於本屆評選中表現亮眼，一舉榮獲十項獎項肯定，涵蓋ETF、國內基金、海外基金及永續創新金融等多個領域，展現公司在投資研究、產品創新與資產管理上的綜合實力，再次彰顯其在國內資產管理產業的重要地位。

在ETF基金獎項方面，富邦投信旗下多檔指標型ETF獲得評審高度肯定。其中，富邦台50ETF（006208）第四度榮獲「股票ETF一般型（國內指數）」獎項，另一檔富邦科技ETF（0052）則首度拿下「股票ETF一般型（國內指數主題式／產業型）」獎項。0052於2025年11月底完成一拆七分割作業後，進一步降低投資門檻，短短三個多月成功吸引近45萬投資人參與科技產業成長契機。

此外，槓桿型ETF亦展現操作實力，富邦NASDAQ正2ETF（00670L）榮獲「股票ETF槓桿型（單日正向兩倍）」獎項；而追蹤美國NASDAQ上市股票的「富邦NASDAQ ETF（00662）」則入圍「股票ETF一般型（美國指數）」獎項，反映市場對其產品定位與長期績效表現的高度關注。

在台股基金方面，富邦投信同樣收穫豐碩。「富邦新台商基金」（原日盛新台商基金）首度獲得「國內股票型基金（一般類股）」獎項，展現團隊在台股產業趨勢研究與選股能力上的深厚實力；「富邦台灣永續成長股息基金」（原日盛台灣永續成長股息基金）則為連續兩年入圍同一類別，顯示其兼顧投資選股的超額報酬（Alpha）機會，以及公司治理之永續發展目標的投資策略獲得市場肯定。

海外基金領域方面，富邦投信持續布局全球主題投資與多元資產配置。「富邦AI智能新趨勢多重資產型基金」榮獲「海外型基金（混合型）」獎項，反映AI浪潮下多資產策略的前瞻布局；「富邦長照產業收益不動產證券化基金（原日盛長照產業收益不動產證券化基金）」則再度拿下「海外型基金（不動產證券化基金）」獎項，已連續兩年獲得金鑽獎肯定，顯示其在全球長期照護相關題材之不動產證券化商品市場中的投資優勢。

除基金產品外，富邦投信在永續金融領域亦有突出表現。本屆金鑽獎中，公司榮獲「永續創新獎金融商品創新類」獎項，並入圍「永續公益獎」，顯示其在ESG投資策略、產品設計及企業社會責任方面持續深化，積極推動永續金融發展。

富邦投信表示，未來將持續深化投資研究能力，並透過ETF、主動式基金及多重資產策略等多元產品線，滿足投資人不同的資產配置需求。同時也將持續結合ESG理念與創新金融商品，為投資人打造兼具長期成長與永續價值的投資解決方案。此次在金鑽獎獲得十項肯定，不僅是對投研團隊與產品策略的高度認可，也將成為公司持續精進、提升投資服務品質的重要動力。

富邦投信

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