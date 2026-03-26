快訊

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火利空鈍化 新台幣連3升收31.905元

中央社／ 台北26日電
新台幣兌美元匯價連3升，今天收盤收31.905元，升值4.7分。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元匯價連3升，今天收盤收31.905元，升值4.7分。圖／聯合報系資料照片

中東衝突有降溫跡象，提振市場情緒，熱錢流出態勢略有緩和，甚至部分外資反手匯入，推動新台幣兌美元匯價連3升，今天收盤收31.905元，升值4.7分，為逾1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額20.855億美元。

市場高度關注美伊衝突發展，儘管雙方對於談判的說法有出入，但利空逐漸鈍化，股匯市未再大幅下挫，轉為震盪格局。

台股今天開高走低，盤中指數漲逾450點，至33892點，隨後賣壓出籠，終場收在今天最低點33337.62點，下跌101.49點，月線得而復失。

新台幣兌美元今天開盤價31.97元，早盤因外資雙向操作，匯價卡在31.900元附近整理，午後外資大舉匯入，漲幅隨之擴大，升抵盤中高點31.844元，終場收在31.905元，為3月19日以來最高收盤價。

外匯交易員表示，今天進出口商都偏向觀望，匯市由外資進出主導，儘管下午有一波匯入、力道強勁，但從近日動向看來，外資還是偏向雙向操作。

交易員分析，中東停火談判說法分歧，投資人態度謹慎，但市場最悲觀時刻已過，從匯市交易量可看出端倪，上週動輒30億美元以上的巨量，本週收斂至20多億美元，「覺得大家開始觀望，這週偏向休息盤整」。

外匯交易員認為，在中東局勢沒有新的進展之前，新台幣匯率料將區間盤整，隨消息面波動，難有明顯突破。

外匯市場 外匯

延伸閱讀

新台幣升4.7分 收31.905元

台股外資轉買點火上攻 指數蓄勢挑戰月線

外資轉匯入了 新台幣匯價連2升暫告別「32」字頭

中東衝突升溫…美元避險需求增 新台幣閃現32元

相關新聞

利變型保單受青睞 金管會擬修正規範、強化資訊揭露

利率變動型保單去年新契約保費收入達3,231億元，較前年的3,061億元成長5.56%，顯示該類商品持續受到市場青睞，金管會指出，常見利變型商品包含利變型壽險、利變型年金險和萬能保險，但此類保單的宣告利率並非保證利率，亦不等同於投資報酬率，為避免民眾誤解，金管會擬修正規範，目前已請壽險公會研議將資訊揭露更透明，增設不同情境假設，讓民眾了解各情境下的保單價值影響。

華南銀行擴大響應Earth Hour關燈一小時 串連全台分行連續關燈3天

2026「Earth Hour關燈一小時」活動，邀請社會各界於3月28日晚間8點30分至9點30分關燈1小時，華南銀行積極擴大響應，於3月27日至29日連續3日串聯總行及全台185家國內分行，一起關上無涉安全性的直式、橫式廣告招牌燈，以實際行動關心地球。

2月不動產放款比率創近14年低 金管會：不影響房貸

金管會統計顯示，截至今年2月底，36家本國銀行銀行法72條之2整體水位續降至25.11%，創下2012年5月以來、近14...

中東戰火利空鈍化 新台幣連3升收31.905元

中東衝突有降溫跡象，提振市場情緒，熱錢流出態勢略有緩和，甚至部分外資反手匯入，推動新台幣兌美元匯價連3升，今天收盤收31...

國泰人壽首推三合一抗老保單「睛智守護」 輕度失智即理賠

台灣已正式邁入「超高齡社會」，伴隨「長壽」衍生的疾病與照護壓力，成為老年生活隱憂。國泰人壽推出「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」（下稱「睛智守護」），首推「退化醫療帳戶」，針對常見老化醫療支出、輕度及重度退化疾病，提出「三合一」抗老保障；更與「Cofit群健科技股份有限公司」合作，只要在今年12月31日前投保「睛智守護」，即提供前2萬名被保險人享「客製化保健服務」，透過諮詢專業營養師，了解自身的營養需求與建立健康觀念，鼓勵保戶在人生每個階段，正視身體狀態，並預先儲備醫療與照護資本，協助保戶確保老年生活品質。

台灣加密產業邁入AI Agent時代 HOYA BIT揭普惠金融新解方

第九屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會26日圓滿落幕，領先企業布局AI Agent的台灣加密貨幣交易所HOYA BIT榮獲第八屆區塊鏈價值權威榜「2026最創新的加密貨幣交易所」殊榮，肯定HOYA BIT在技術創新上的領先地位，更標誌著台灣加密貨幣產業正式進入AI Agent驅動的新世代。HOYA BIT戰略室副總林逸騏指出，AI導入金融能讓金融更容易被理解、被使用、被監督，協助達成普惠金融的願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。