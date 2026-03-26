中東戰火利空鈍化 新台幣連3升收31.905元

中東衝突有降溫跡象，提振市場情緒，熱錢流出態勢略有緩和，甚至部分外資反手匯入，推動新台幣兌美元匯價連3升，今天收盤收31.905元，升值4.7分，為逾1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額20.855億美元。

市場高度關注美伊衝突發展，儘管雙方對於談判的說法有出入，但利空逐漸鈍化，股匯市未再大幅下挫，轉為震盪格局。

台股今天開高走低，盤中指數漲逾450點，至33892點，隨後賣壓出籠，終場收在今天最低點33337.62點，下跌101.49點，月線得而復失。

新台幣兌美元今天開盤價31.97元，早盤因外資雙向操作，匯價卡在31.900元附近整理，午後外資大舉匯入，漲幅隨之擴大，升抵盤中高點31.844元，終場收在31.905元，為3月19日以來最高收盤價。

外匯交易員表示，今天進出口商都偏向觀望，匯市由外資進出主導，儘管下午有一波匯入、力道強勁，但從近日動向看來，外資還是偏向雙向操作。

交易員分析，中東停火談判說法分歧，投資人態度謹慎，但市場最悲觀時刻已過，從匯市交易量可看出端倪，上週動輒30億美元以上的巨量，本週收斂至20多億美元，「覺得大家開始觀望，這週偏向休息盤整」。

外匯交易員認為，在中東局勢沒有新的進展之前，新台幣匯率料將區間盤整，隨消息面波動，難有明顯突破。