快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰人壽首推三合一抗老保單「睛智守護」 輕度失智即理賠

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽首推三合一抗老保單「睛智守護」， 陪伴國人健康老與公益同行。國泰人壽／提供
國泰人壽首推三合一抗老保單「睛智守護」， 陪伴國人健康老與公益同行。國泰人壽／提供

台灣已正式邁入「超高齡社會」，伴隨「長壽」衍生的疾病與照護壓力，成為老年生活隱憂。國泰人壽推出「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」（下稱「睛智守護」），首推「退化醫療帳戶」，針對常見老化醫療支出、輕度及重度退化疾病，提出「三合一」抗老保障；更與「Cofit群健科技股份有限公司」合作，只要在今年12月31日前投保「睛智守護」，即提供前2萬名被保險人享「客製化保健服務」，透過諮詢專業營養師，了解自身的營養需求與建立健康觀念，鼓勵保戶在人生每個階段，正視身體狀態，並預先儲備醫療與照護資本，協助保戶確保老年生活品質。

國泰人壽商品部協理張孝旭表示：「國壽長期關注『健康老化（Healthy Aging）』議題，保險不應僅是事後給付，更應具備事前預防與提醒功能。『睛智守護』的設計初衷，即是希望透過『輕度退化疾病給付』機制，鼓勵保戶把握黃金治療期、即早治療，恢復生活功能與改善生活品質。」

國壽「睛智守護」商品有三大特色：

第一、「睛智守護」採用「退化醫療帳戶」設計，可靈活運用，涵蓋老化常見的白內障、髖/膝關節置換，以及特定心血管手術等昂貴的自費醫療支出，同時延伸至退化疾病的治療與照護，協助保戶減輕負擔。

第二、「睛智守護」涵蓋輕度至重度退化疾病完整保障，若保戶經醫院醫師診斷為認知功能障礙初期（CDR 1分）或腦中風後障礙（輕度）等任一特定傷病，即可申領「定額保險金」，發揮「復能」功能，協助保戶把握黃金治療期、提升治療成效。若不幸惡化為重度退化疾病，如保戶經醫院醫師診斷為認知功能障礙（CDR 大於或等於2分）、腦中風後障礙（重度）等，則啟動分期給付機制，將提供持續性的資金來源，並豁免續期保險費，以緩解長期照護的沉重經濟壓力。

第三、「睛智守護」提供身故及滿期保險金，如保戶於保障期間身故，或於保險年齡到達90歲仍生存，至少可領回年繳應繳保費總額1.06倍，讓保費有去有回，讓保障真正用在自己或家人身上。

以40歲男性投保，選擇計畫別360萬為例，繳費20年期，年繳應繳保險費為47,690元（新台幣，下同）。若保戶於50歲時經醫院醫師診斷符合認知功能障礙初期，即可申領輕度退化疾病保險金10萬元，協助保戶及早治療；60歲時若因右眼視力模糊，經醫院醫師診斷於醫院接受「水晶體囊內（外）摘除術及人工水晶體置入術」，則可申領眼睛醫療保險金5萬元。保戶若不幸於65歲病情惡化，經醫生診斷認知功能障礙達CDR 2分（臨床失智評估量表第二級），即啟動「重度退化疾病分期保險金」保障，並豁免續期保險費，之後每年生存可領取24萬元，直到累計金額達保險金帳戶的給付總額上限。

國泰人壽為落實「讓健康有力於你」的長期健康促進計劃，自2025年7月起已達成「健康險全外溢」目標。為協助保戶提前掌握體況、強化健康意識，國泰人壽於「FitBack 健康吧」平台推出多項健康檢測任務，包括認知功能檢測、心理壓力檢測等，並預計今年新推出骨鬆自我檢測任務，透過這些工具，保戶可即時了解自身健康狀態，並及早做好管理，實踐「健康老」的生活目標。

此外，即日起至2026年12月31日止，凡投保「睛智守護」並完成「FitBack健康吧」平台健康任務挑戰之保戶，國泰人壽將為每位保戶捐贈100元給台灣失智症協會，目標總捐贈金額150萬元，盼在失智議題上提供關懷且關鍵支持，讓保戶在守護健康的同時，也能實踐「保障＋公益」的深遠意義。

展望未來，國壽期發揮保險安定社會的力量，喚醒民眾重視個人健康狀況，陪伴國人從容迎接人生下半場，並透過「退化醫療帳戶」讓未來每一天都「安心老」。

國泰人壽「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」三大特色。資料來源／國泰人壽
國泰人壽「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」三大特色。資料來源／國泰人壽

超高齡社會 認知功能

延伸閱讀

保險數位創新 國泰人壽奪 IIC Asia Awards 2026雙獎

國人代謝症候群盛行率近25% 南山人壽提三大建議

相關新聞

國泰人壽首推三合一抗老保單「睛智守護」 輕度失智即理賠

台灣已正式邁入「超高齡社會」，伴隨「長壽」衍生的疾病與照護壓力，成為老年生活隱憂。國泰人壽推出「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」（下稱「睛智守護」），首推「退化醫療帳戶」，針對常見老化醫療支出、輕度及重度退化疾病，提出「三合一」抗老保障；更與「Cofit群健科技股份有限公司」合作，只要在今年12月31日前投保「睛智守護」，即提供前2萬名被保險人享「客製化保健服務」，透過諮詢專業營養師，了解自身的營養需求與建立健康觀念，鼓勵保戶在人生每個階段，正視身體狀態，並預先儲備醫療與照護資本，協助保戶確保老年生活品質。

台灣加密產業邁入AI Agent時代 HOYA BIT揭普惠金融新解方

第九屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會26日圓滿落幕，領先企業布局AI Agent的台灣加密貨幣交易所HOYA BIT榮獲第八屆區塊鏈價值權威榜「2026最創新的加密貨幣交易所」殊榮，肯定HOYA BIT在技術創新上的領先地位，更標誌著台灣加密貨幣產業正式進入AI Agent驅動的新世代。HOYA BIT戰略室副總林逸騏指出，AI導入金融能讓金融更容易被理解、被使用、被監督，協助達成普惠金融的願景。

渣打銀行推出結構型商品自動化平台 為專業客戶掌握市場先機

渣打銀行宣布攜手國際金融科技公司財經智慧（FinIQ）打造「自動化結構型產品報價平台」，並引進高盛（Goldman Sachs）、巴克萊銀行（Barclays）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等國際發行機構商品，此新平台運用數位化架構整合客戶需求、支援短時間內於多家發行機構間搜尋報價，並透過自動化文件產出與優化的交易流程，打造一站式（end to end）便捷的財富管理服務。

新台幣升4.7分 收31.905元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.905元，升4.7分，成交金額13.8億美元

渣打銀行推出結構型商品自動化平台 為專業客戶掌握市場先機

渣打銀行宣布攜手國際金融科技公司財經智慧（FinIQ）打造「自動化結構型產品報價平台」，並引進高盛（Goldman Sachs）、巴克萊銀行（Barclays）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等國際發行機構商品。

亞灣都更案來了 土銀主辦智匯方舟79億元聯貸案

為掌握高雄亞灣都更商機，土地銀行3月26日與國城建設、高興昌鋼鐵（2008）及智匯方舟共同舉辦「智匯方舟股份有限公司八年期新台幣79億元聯合授信案」簽約典禮，由土地銀行董事長何英明攜手7家本土銀行共襄盛舉，最終超額認貸比率達170%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。