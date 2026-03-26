國泰人壽首推三合一抗老保單「睛智守護」 輕度失智即理賠

台灣已正式邁入「超高齡社會」，伴隨「長壽」衍生的疾病與照護壓力，成為老年生活隱憂。國泰人壽推出「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」（下稱「睛智守護」），首推「退化醫療帳戶」，針對常見老化醫療支出、輕度及重度退化疾病，提出「三合一」抗老保障；更與「Cofit群健科技股份有限公司」合作，只要在今年12月31日前投保「睛智守護」，即提供前2萬名被保險人享「客製化保健服務」，透過諮詢專業營養師，了解自身的營養需求與建立健康觀念，鼓勵保戶在人生每個階段，正視身體狀態，並預先儲備醫療與照護資本，協助保戶確保老年生活品質。

國泰人壽商品部協理張孝旭表示：「國壽長期關注『健康老化（Healthy Aging）』議題，保險不應僅是事後給付，更應具備事前預防與提醒功能。『睛智守護』的設計初衷，即是希望透過『輕度退化疾病給付』機制，鼓勵保戶把握黃金治療期、即早治療，恢復生活功能與改善生活品質。」

國壽「睛智守護」商品有三大特色：

以40歲男性投保，選擇計畫別360萬為例，繳費20年期，年繳應繳保險費為47,690元（新台幣，下同）。若保戶於50歲時經醫院醫師診斷符合認知功能障礙初期，即可申領輕度退化疾病保險金10萬元，協助保戶及早治療；60歲時若因右眼視力模糊，經醫院醫師診斷於醫院接受「水晶體囊內（外）摘除術及人工水晶體置入術」，則可申領眼睛醫療保險金5萬元。保戶若不幸於65歲病情惡化，經醫生診斷認知功能障礙達CDR 2分（臨床失智評估量表第二級），即啟動「重度退化疾病分期保險金」保障，並豁免續期保險費，之後每年生存可領取24萬元，直到累計金額達保險金帳戶的給付總額上限。

國泰人壽為落實「讓健康有力於你」的長期健康促進計劃，自2025年7月起已達成「健康險全外溢」目標。為協助保戶提前掌握體況、強化健康意識，國泰人壽於「FitBack 健康吧」平台推出多項健康檢測任務，包括認知功能檢測、心理壓力檢測等，並預計今年新推出骨鬆自我檢測任務，透過這些工具，保戶可即時了解自身健康狀態，並及早做好管理，實踐「健康老」的生活目標。

此外，即日起至2026年12月31日止，凡投保「睛智守護」並完成「FitBack健康吧」平台健康任務挑戰之保戶，國泰人壽將為每位保戶捐贈100元給台灣失智症協會，目標總捐贈金額150萬元，盼在失智議題上提供關懷且關鍵支持，讓保戶在守護健康的同時，也能實踐「保障＋公益」的深遠意義。

展望未來，國壽期發揮保險安定社會的力量，喚醒民眾重視個人健康狀況，陪伴國人從容迎接人生下半場，並透過「退化醫療帳戶」讓未來每一天都「安心老」。