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國泰奪財訊財富管理大獎4項肯定 展現全方位數位財管領導力

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控旗下國泰世華銀行、國泰證券共榮獲「2026財訊財富管理」4項大獎，由國泰證券資副羅壯豪（左二）、國泰世華銀行副總李鼎倫（右二）、國泰世華銀行協理郭振茂（左一）及國泰世華銀行協理梁浩維（右一）代表領獎。國泰金控／提供
國泰金控旗下國泰世華銀行、國泰證券共榮獲「2026財訊財富管理」4項大獎，由國泰證券資副羅壯豪（左二）、國泰世華銀行副總李鼎倫（右二）、國泰世華銀行協理郭振茂（左一）及國泰世華銀行協理梁浩維（右一）代表領獎。國泰金控／提供

「2026財訊財富管理」26日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）旗下國泰世華銀行、國泰證券共榮獲4項大獎，其中國泰世華連續11年蟬聯「本國銀行最佳財富管理獎」榮耀，並同時奪下「本國銀行金融服務創新獎」和「本國銀行最佳數位智能系統獎」共3項大獎，彰顯國泰世華結合數位科技與專業服務實力；國泰證券致力為客戶打造「智慧投資」生態圈，重視每位客戶的需求與感受，提供全齡投資人優質的金融服務，一舉榮獲「證券最佳數位智能系統」肯定。

為滿足市場需求，國泰世華銀行深化國際策略聯盟，與全球頂尖資產管理機構緊密合作，建構完整的另類投資策略平台，並製作「固定收益指南」、「另類投資指南」與「結構型商品指南」等手冊提升客戶對商品的認知，協助客戶系統化掌握資產配置策略。2026年初於高雄資產管理專區獨家引進與美國同步發行之「資產擔保融資（ABF）」方案，為高資產客戶提供國際視野的專業配置選項。

此外，國泰世華透過內外部資源整合，組建跨領域專業團隊，提供涵蓋投資配置、信託與家族財富傳承規劃等全方位諮詢服務，打造個人化的動態資產配置策略。此模式有效深化與高資產客群的信賴關係，推動財管業務顯著進展，近年管理資產規模（AUM）與高資產客戶數呈雙位數成長。

在數位化優勢方面，國泰世華打造線上投資體驗革新情境式牌卡與線下「理專匹配引擎RM Matching Engine（RME）」服務重構，讓客戶從線上探索到線下諮詢，享有一致且個人化的金融服務體驗。其中在線上服務部分，以CUBE App作為數位金融服務大門，將客戶的投資目的與偏好轉化為情境、互動式主題牌卡，讓客戶在App上就可一目了然掌握商品與交易；至於實體服務，則導入理專匹配引擎（RME），匯聚客戶在全通路的行為軌跡，結合理專專業特性與產品偏好數據，轉化為理財樣態與服務依據，成為線下服務的重要參考依據，成功找回長期未投資客群，商品實動率提升5倍；不僅連續11年蟬聯「本國銀行最佳財富管理獎」榮耀，亦拿下「本國銀行金融服務創新獎」和「本國銀行最佳數位智能系統獎」共3項大獎。

在資訊高度密集、盤勢變化快速的市場環境中，投資人真正需要的已不只是更多資訊，而是與自身持股最相關的關鍵內容。國泰證券推出「庫存管家」服務，以客戶庫存為核心，結合AI技術主動進行資訊篩選與整理，將市場動態、個股新聞與盤中異動，轉為個人化且即時的重點訊息推播，協助投資人更有效率地掌握投資脈動。

國泰證券庫存管家具備「個人化、即時性、自動化」三大特色，可依不同庫存結構提供千人千面的專屬摘要，並在標的出現顯著波動時即時提醒，減少投資人自行搜尋與盯盤的時間成本。國泰證券表示，透過系統化流程與穩定運作機制，庫存管家讓智慧化投資服務不再只是進階工具，而是能長期融入投資日常的實用輔助，協助投資人在多變的市場環境中，有條理地管理持股、從容應對決策，一舉榮獲「證券最佳數位智能系統」肯定。

資產配置

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