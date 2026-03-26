台灣加密產業邁入AI Agent時代 HOYA BIT揭普惠金融新解方

第九屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會26日圓滿落幕，領先企業布局AI Agent的台灣加密貨幣交易所HOYA BIT榮獲第八屆區塊鏈價值權威榜「2026最創新的加密貨幣交易所」殊榮，肯定HOYA BIT在技術創新上的領先地位，更標誌著台灣加密貨幣產業正式進入AI Agent驅動的新世代。HOYA BIT戰略室副總林逸騏指出，AI導入金融能讓金融更容易被理解、被使用、被監督，協助達成普惠金融的願景。

林逸騏表示，AI的導入，目的並非取代金融，而是讓金融更容易理解、更容易使用，同時提升風險控管能力，達到普惠金融的願景。首先，AI可讓資訊理解門檻降低，透過即時解釋功能，協助使用者理解複雜的金融商品與專業術語，並將冗長的風險說明文件轉化為可互動查詢的內容。

在操作層面，AI也可將原本繁瑣的操作流程簡化為自然語言指令。例如，用戶可直接透過語音或文字輸入交易需求，由系統自動完成查詢、設定與交易流程，最後再由用戶確認執行，提升使用效率與體驗；AI也能提供類似「新手引導」的功能，協助初次接觸虛擬資產的用戶逐步完成操作。

在風險管理方面，林逸騏強調，AI可在交易前進行異常偵測與風險提示，例如辨識詐騙地址、標記高風險交易行為，並於交易前提醒用戶進行進一步審查。此外，系統也可透過用戶行為分析，辨識異常交易模式，例如短時間內大額資金移動，並進行預警或介入，以降低詐騙與洗錢風險。

從企業角度來看，AI亦有助於降低營運成本，林逸騏說，包括客服、人工作業與合規成本。透過AI客服與自動化系統，金融機構可在24小時運作的市場中維持服務品質，同時減少人力負擔。AI也可提升風險管理效率與準確度，協助企業在合規要求下優化營運流程。

林逸騏認為，隨著AI技術發展，未來交易所將不只是一個APP，而是用戶只需口語下指令，便可完成各項金融行為，包括查詢比特幣漲跌和資產、設定交易條件與執行投資決策。同時，穩定幣與虛擬資產的應用場景也將持續擴展，例如跨境支付與24小時交易等。

林逸騏領獎時分享，當Microsoft、Google等國際科技巨頭宣布全面部署AI Agent，將人工智慧從輔助工具升級為能夠「自主規劃、執行任務」的智能夥伴，創辦人彭云嫻預見這場革命對金融產業的深遠影響，將AI Agent核心架構植入台灣加密貨幣交易平台，擁抱這波新金融科技浪潮。

全球金融體系正在被重寫，台灣人準備好了嗎？紐約證券交易所（NYSE）正式宣布開發代幣化證券平台，並推動美股進入24/7全天候交易與即時結算的新紀元；Nasdaq與Cboe（芝交所）相繼提交全天候交易提案，「永不關門」的市場已成為全球共識。在監管層面，美國《GENIUS Act》確立聯邦級穩定幣監管框架、《穩定幣支付法案》為數位資產提供明確法律地位與合規路徑。傳統市場與數位資產的界線已然模糊，加密貨幣不再只是投資選項，而是支撐未來全球即時結算、高流動性金融架構的核心骨幹。

面對這場不可逆的典範轉移，HOYA BIT創辦人彭云嫻看見四群始終站在金融服務邊緣的台灣人：一是剛接觸虛擬資產、聽過比特幣卻不知道第一步該怎麼走的新手；二是沒有財經背景、卻清楚意識到節流有極限、開源才是出路的普通上班族；三是想參與這個時代、卻連研究市場的時間都擠不出來的忙碌族群；四是對數位金融躍躍欲試，卻在一堆看不懂的術語和複雜流程前，選擇默默關掉頁面的潛在用戶。

彭云嫻表示，讓這群人能以低門檻、低學習成本的方式走進加密貨幣的世界，針對不同層級、不同需求實現個人化分眾服務，目標是讓HOYA BIT從一個交易平台，走向台灣數位金融基礎設施的一部分，讓台灣投資人在這場全球金融變革中，不再缺席。