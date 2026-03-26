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星展集團勇奪《歐元雜誌》「全球最佳私人銀行」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
星展集團於《歐元雜誌》2026年「私人銀行大獎」成為首家榮獲最高榮譽「全球最佳私人銀行」的亞洲銀行，更首度獲頒「全球最安全私人銀行」以及「全球最佳數位資產銀行」殊榮。星展銀／提供
星展集團於《歐元雜誌》2026年「私人銀行大獎」成為首家榮獲最高榮譽「全球最佳私人銀行」的亞洲銀行，更首度獲頒「全球最安全私人銀行」以及「全球最佳數位資產銀行」殊榮。星展銀／提供

星展集團於《歐元雜誌》2026年「私人銀行大獎」中創下紀錄，成為首家獲得「全球最佳私人銀行」（World's Best Private Bank）的亞洲銀行，更首度獲頒「全球最安全私人銀行」（World's Safest Private Bank），以及「全球最佳數位資產銀行」（World's Best for Digital Assets）。

星展銀行（台灣）亦連續三年蟬聯《歐元雜誌》「台灣最佳國際私人銀行」（Taiwan's Best International Private Bank），並於2026《財訊》「財富管理大獎」中榮獲三項大獎肯定，展現其在財富管理領域的領先實力。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，憑藉集團深厚財管經驗與區域網路優勢，星展銀行以「亞洲最安全銀行」為後盾，透過「全方位財富管理規劃（Wealth Continuum）」、「一站式服務（ One Bank）」和創新科技，全面升級財管服務。此次獲頒國內外各項大獎，印證在全球財富加速匯聚亞洲的浪潮下，星展銀行已成為客戶財富布局與世代傳承中，最值得信任的金融夥伴。

《歐元雜誌》在其頒獎評語中表示，星展銀行獲評為『全球最佳私人銀行』，印證了私人銀行的未來屬於『績效與財務韌性』兼具的金融機構，而星展銀行在此方面表現卓越。立足於新加坡，並擁有業內頂尖的AA- 級資產負債表，該行資產管理規模於五年內翻倍，彰顯客戶的高度信任。透過獨特的「One Bank」策略，結合多家族辦公室可變資本公司（MFO VCC）到支持傳承規劃的機構級數位資產平台等優勢，星展銀行持續在全球私人銀行領域樹立領導力、創新與競爭力的新標竿。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，面對客戶數位與自主財管需求的提升，星展銀行以「虛實融合」（Phygital）財管模式，深度整合多元投資商品、數位平台和專業顧問服務，並運用大數據和AI即時分析，提供精準且客製化的服務體驗。此次獲獎展現我們在數位轉型與整合服務的領先優勢，也激勵團隊持續精進，陪伴客戶在多變市場中穩健創富。

財富管理 星展銀行

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