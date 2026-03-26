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醫起通再添四家醫院 陳慧遊：壽險理賠數位化邁向新里程

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

民眾理賠不用再奔波，壽險公會26日宣布，即日起中山醫學大學附設醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處及高雄市立中醫醫院等四家醫院加入「保險理賠醫起通」服務，運用新技術讓保險服務更貼近民眾需求。

「保險理賠醫起通」自2021年啟動至今，已成功整合20家產壽險公司及超過59家醫療機構。本次新增四家醫院後，服務規模再擴大，覆蓋醫療機構類型更完整。本次四家醫院包含醫學中心——中山醫學大學附設醫院；區域教學醫院——童綜合醫療社團法人童綜合醫院；軍醫體系——國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處；中醫專科——高雄市立中醫醫院。

壽險公會理事長陳慧遊表示：「本次包含醫學中心與中醫體系的加入，代表數位理賠生態圈已走向更成熟、更全面的階段。我們將持續優化安全機制，讓數位便利實現在每一位保戶身上。」

長期推動數位治理的立法委員林楚茵認為，「醫起通」是政府與民間協力發展普惠金融的具體實踐。她指出，此服務不僅優化了理賠流程，更透過科技減少民眾往返醫院與保險公司的繁瑣程序，讓數位理賠在兼顧資訊安全的前提下，真正深入民眾的日常生活。

醫起通服務對保戶的幫助包含無需自行收集診斷證明書與收據、減少往返醫院與保險公司的次數、理賠審核更快速更準確、資訊安全有保障。

壽險公司 醫院 醫學中心

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