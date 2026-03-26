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安泰銀行獲雙料大獎 最佳客戶推薦與最佳永續推動

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安泰銀行榮獲2026財訊財富管理大獎「本國銀行最佳永續推動獎」，現場由金管會主委彭金隆（左）頒發獎座，安泰銀行人資暨永續長蔡昱祺副總經理（右）代表領獎。圖／安泰銀行提供
安泰銀行榮獲2026財訊財富管理大獎「本國銀行最佳永續推動獎」，現場由金管會主委彭金隆（左）頒發獎座，安泰銀行人資暨永續長蔡昱祺副總經理（右）代表領獎。圖／安泰銀行提供

安泰銀行（2849）在2026《財訊》財富管理大獎中脫穎而出，獲得「最佳客戶推薦」與「最佳永續推動」兩項指標性大獎，深獲市場與客戶的高度肯定。

安泰銀行人資暨永續長蔡昱祺表示，團隊服務始終秉持貼心金融，永續共榮，旨在創造讓客戶發出「WOW」驚喜感的專業服務。

這種服務精神並非口號，而是落實於日常細節中。理財專員不僅深度了解客戶財務需求，更主動協助獨居高齡客戶採買日常餐點，甚至在客戶突發不適時，第一時間提供協助並連繫家屬。

此外，安泰銀行在台灣服務產業交流協會的「2025年金融友善服務調查」中，於外籍秘密客的測試下，成為唯一圓滿解決客戶繁瑣問題的銀行，榮獲年度「金融友善最佳客服中心」大獎。成就源於嚴謹的人才培育體系，新進客服人員均需接受完整培訓與導師輔導，並通過考核方能上線，後續更透過每月專業測驗與KPI指標確保服務品質的一致性。

在財富管理業務方面，安泰銀行展現了強大的品牌韌性。透過門檻僅需10萬元的普惠金融設計，廣泛連結小資族、中產階級與高資產客群。根據2025年數據，超過85%的尊級客戶習慣透過客服專線完成下單與諮詢，客戶滿意度高達96.8%。

安泰銀行個人金融總處副處長鄭俊琴指出，安泰銀行積極推動以家庭為核心的理財模式，「富貴傳家家庭理財會員」目前已累積近2,000個家庭會員，近5年的會員人數成長率達61%，資產管理規模（AUM）成長率亦達66%。針對往來十年以上的長期客戶，其AUM累計成長更高達273%，充分顯現出安泰銀行在家族理財與世代傳承規劃上的長期價值與專業深度。

安泰銀行2026年將加強發展高資產財管業務，透過整合服務架構，提供投資布局、風險管理、稅務效率與資產傳承的全方位服務。未來更計劃進駐「亞資中心高雄專區」，結合產業升級、國際商務與創新能量，深化在地服務據點，進一步滿足客戶需求。

安泰銀行 中產階級 理財專員

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