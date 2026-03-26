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領先業界布局AI Agent HOYA BIT獲頒2026最創新交易所

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
第九屆「Hit AI & Blockchain」人工智慧暨區塊鏈產業高峰會圓滿落幕，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT獲2026最創新的加密貨幣交易所殊榮。圖為HOYA BIT戰略室副總林逸騏。圖／HOYA BIT提供
第九屆「Hit AI & Blockchain」人工智慧暨區塊鏈產業高峰會圓滿落幕，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT獲2026最創新的加密貨幣交易所殊榮。圖為HOYA BIT戰略室副總林逸騏。圖／HOYA BIT提供

第九屆「Hit AI & Blockchain」人工智慧暨區塊鏈產業高峰會今（26日）圓滿落幕，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT榮獲第八屆區塊鏈價值權威榜「2026最創新的加密貨幣交易所」殊榮，肯定HOYA BIT在技術創新上的領先地位，更標誌著台灣加密貨幣產業正式進入AI Agent驅動的新世代。

HOYA BIT戰略室副總林逸騏領獎時表示，當Microsoft、Google等國際科技巨頭宣布全面部署AI Agent，將人工智慧從輔助工具升級為能夠「自主規劃、執行任務」的智能夥伴，HOYA BIT創辦人彭云嫻預見這場革命對金融產業的深遠影響，將AI Agent核心架構植入台灣加密貨幣交易平台，擁抱這波新金融科技浪潮。

HOYA BIT的前瞻布局，恰與全球金融秩序的歷史性重組同步發生。紐約證券交易所（NYSE）正式宣布開發代幣化證券平台，並推動美股進入24/7全天候交易與即時結算的新紀元；Nasdaq與Cboe（芝交所）相繼提交全天候交易提案，「永不關門」的市場已成為全球共識。在監管層面，美國「GENIUS Act」確立聯邦級穩定幣監管框架、「穩定幣支付法案」為數位資產提供明確法律地位與合規路徑。傳統市場與數位資產的界線已然模糊，加密貨幣不再只是投資選項，而是支撐未來全球即時結算、高流動性金融架構的核心骨幹。

面對這場不可逆的典範轉移，HOYA BIT創辦人彭云嫻說，有四群始終站在金融服務邊緣的台灣人：一是剛接觸虛擬資產、聽過比特幣卻不知道第一步該怎麼走的新手；二是沒有財經背景、卻清楚意識到節流有極限、開源才是出路的普通上班族；三是想參與這個時代、卻連研究市場的時間都擠不出來的忙碌族群；最後是對數位金融躍躍欲試，卻在一堆看不懂的術語和複雜流程前，選擇默默關掉頁面的潛在用戶。

彭云嫻表示，讓這群人能以低門檻、低學習成本的方式走進加密貨幣的世界，才是HOYA BIT存在的真正價值。

彭云嫻指出，AI對HOYA BIT的意義，從來不是「增加功能」，而是驅動下一階段成長的核心槓桿。透過AI，HOYA BIT得以提供更廣、更深、更細緻、更即時的服務與陪伴，針對不同層級、不同需求實現個人化分眾服務。

傳統市場 金融科技 加密貨幣

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