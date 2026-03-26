快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉重判17年 應曉薇15年6個月

柯文哲被判17年強調不會逃亡 7千萬交保金向母妹借嘆「可以減嗎」

「小沈1500」不成罪！ 法院只認柯文哲收賄210萬原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

去年國銀稅前淨利創高 員工貢獻度290.5萬同寫新高

中央社／ 記者潘姿羽台北26日電

中央銀行最新國銀營運績效季報出爐，114年全年稅前淨利衝上新台幣5819億元，續創歷史新高，拉抬平均員工貢獻度達290.5萬元，同步創高。觀察國銀員工貢獻度排名，以花旗銀行平均每人貢獻1658萬元居首，公股銀行則以兆豐表現最佳。

央行去年第4季國銀營運績效季報出爐，依據本國銀行綜合損益表、主要財務及營運比率資料顯示，114年稅前淨利5819億元，續創歷史新高，年增11.62%；平均權益報酬率（return on equity,ROE）及資產報酬率（return on assets,ROA）分別為10.93%及0.77%；平均員工貢獻度（稅前淨利/員工人數）則為290.5萬元。

若觀察國銀員工獲利貢獻度排名，排除性質特殊的輸出入銀行及全國農業金庫，第1名由花旗銀行蟬聯寶座，員工貢獻度高達1658萬元，是國銀當中唯一的千萬俱樂部成員，第2至5名依序是上海商銀581.1萬元、滙豐銀行574.1萬元、京城銀行480萬元、兆豐銀行475.3萬元。

不過央行曾指出，各銀行獲利來源、規模不同，員工獲利貢獻度不宜直接進行比較，舉例來說，經營企金、消金比重不同，金額易有落差；另外，平均員工貢獻度以員工人數為分母，知名度高的大型金控員工人數也多，在此排名就不具優勢。

而3家純網銀將來銀行、連線銀行、樂天銀行仍處虧損狀態，在國銀員工貢獻度排名中落後。

國銀 京城銀行 兆豐 央行

延伸閱讀

太搶手 臺銀等10家銀行與威剛科技120億元永續連結聯貸案完成

華南金股利將以現金為主 法人估1.4元 有望寫20年新紀錄

王道銀行力拚今年獲利成長 聚焦財管與海外布局

華南金新任總座：今年股利可以期待 且以現金股利為主

相關新聞

新台幣升4.7分 收31.905元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.905元，升4.7分，成交金額13.8億美元

渣打銀行推出結構型商品自動化平台 為專業客戶掌握市場先機

渣打銀行宣布攜手國際金融科技公司財經智慧（FinIQ）打造「自動化結構型產品報價平台」，並引進高盛（Goldman Sachs）、巴克萊銀行（Barclays）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等國際發行機構商品。

亞灣都更案來了 土銀主辦智匯方舟79億元聯貸案

為掌握高雄亞灣都更商機，土地銀行3月26日與國城建設、高興昌鋼鐵（2008）及智匯方舟共同舉辦「智匯方舟股份有限公司八年期新台幣79億元聯合授信案」簽約典禮，由土地銀行董事長何英明攜手7家本土銀行共襄盛舉，最終超額認貸比率達170%。

萬事達卡攜手星展銀行 完成台灣首筆代理式AI支付交易

萬事達卡宣布攜手星展銀行（台灣）於萬事達卡Agent Pay安全框架下，在台灣完成第一筆經身分驗證的代理式AI交易 (Authenticated Agentic Transaction)，由代理式AI協助消費者完成一趟機場接送服務的預訂與支付，宣告AI智慧商務支付 (Agentic Commerce)在台灣已從概念，正式邁向實際應用。

太搶手 臺銀等10家銀行與威剛科技120億元永續連結聯貸案完成

威剛科技股份有限公司（3260）委由臺灣銀行主辦120億元聯合授信案，已於26日完成聯貸簽約。簽約儀式假臺灣銀行舉行，由威剛科技董事長陳立白與臺灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。

金鑽獎第29屆名單出爐！野村、安聯橫掃「國內基金獎」成最大贏家

投信界年度盛事「第29屆傑出基金金鑽獎」得獎名單正式出爐，富邦投信拿10項獎（得獎+入圍）第29屆金鑽獎最大贏家。其中，在競爭激烈的「國內基金獎」類別中，野村與安聯投信投信表現最為亮眼，兩家分別在科技類、中小型及一般類股中拔得頭籌，主動管理能力優異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。