去年國銀稅前淨利創高 員工貢獻度290.5萬同寫新高

中央銀行最新國銀營運績效季報出爐，114年全年稅前淨利衝上新台幣5819億元，續創歷史新高，拉抬平均員工貢獻度達290.5萬元，同步創高。觀察國銀員工貢獻度排名，以花旗銀行平均每人貢獻1658萬元居首，公股銀行則以兆豐表現最佳。

央行去年第4季國銀營運績效季報出爐，依據本國銀行綜合損益表、主要財務及營運比率資料顯示，114年稅前淨利5819億元，續創歷史新高，年增11.62%；平均權益報酬率（return on equity,ROE）及資產報酬率（return on assets,ROA）分別為10.93%及0.77%；平均員工貢獻度（稅前淨利/員工人數）則為290.5萬元。

若觀察國銀員工獲利貢獻度排名，排除性質特殊的輸出入銀行及全國農業金庫，第1名由花旗銀行蟬聯寶座，員工貢獻度高達1658萬元，是國銀當中唯一的千萬俱樂部成員，第2至5名依序是上海商銀581.1萬元、滙豐銀行574.1萬元、京城銀行480萬元、兆豐銀行475.3萬元。

不過央行曾指出，各銀行獲利來源、規模不同，員工獲利貢獻度不宜直接進行比較，舉例來說，經營企金、消金比重不同，金額易有落差；另外，平均員工貢獻度以員工人數為分母，知名度高的大型金控員工人數也多，在此排名就不具優勢。

而3家純網銀將來銀行、連線銀行、樂天銀行仍處虧損狀態，在國銀員工貢獻度排名中落後。