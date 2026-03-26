太搶手 臺銀等10家銀行與威剛科技120億元永續連結聯貸案完成

威剛科技股份有限公司（3260）委由臺灣銀行主辦120億元聯合授信案，已於26日完成聯貸簽約。簽約儀式假臺灣銀行舉行，由威剛科技董事長陳立白與臺灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。

本聯合授信案主要用途為充實中期營運周轉金，由臺灣銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，第一銀行及兆豐銀行共同主辦，並邀集臺灣企銀、元大銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、合作金庫及上海銀行等金融機構共同參與，本聯合授信案原擬籌組100億元，在金融同業踴躍參與下，短期間內即籌組完成，且超額認購2.1倍達210億元，最終以120億元結案，顯示國內金融業對威剛科技營運與未來發展給予高度肯定與支持。本聯合授信案依永續報告書之溫室氣體排放量等永續連結指標給予相應利率減碼，以實際行動支持威剛科技遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

威剛科技本業聚焦記憶體模組生產銷售，以自有品牌「ADATA」行銷全球，以優異的品牌價值、產品力及市場拓展能力，穩居全球第二大記憶體、SSD自有品牌模組廠，並連續六年入選台灣25大國際品牌；作為AI浪潮的最前端，威剛科技憑藉對產業的高敏銳度，搭配眼光長遠的庫存管理策略，帶動公司2025年全年營收年增32.13%至530.87億元，當期淨利年增168.24%至76.3億元，皆創下歷史新高；此外，威剛科技近年也將事業版圖多角化擴張，轉投資事業運動彩券自2014年取得第二屆發行權以來屢創佳績，並於2024年成功續任發行機構，在全球大型國際賽事帶動下，去年續創銷售新高，挹注國家運動發展基金逾77億元；文創方面，與中華職棒共同出品的「冠軍之路」登上臺灣紀錄片影史票房第二名，並取得桃園地標商場「桃知道」及臺中流行影音中心經營權，加上電競、電動車等產業版圖，在各事業體並進下，可望為公司挹注成長動能。

臺灣銀行表示長期秉持「全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手」核心價值，深耕聯貸市場，截至2025年底已連續七年蟬聯聯貸市場統籌主辦行(Mandated Arranger)及額度分銷行(Bookrunner)雙料冠軍；在永續發展領域，臺灣銀行的專業實踐亦備受肯定，近期榮獲英國標準協會(BSI)「2025 ESG永續發展獎」卓越獎，並於「2025第十八屆臺灣企業永續獎」囊括性別平等、社會共融及高齡友善等三項領袖獎殊榮，透過導入國際管理標準並推動普惠金融措施，臺灣銀行充分展現深耕環境保護與社會共融的承諾。展望未來，將持續憑藉專業融資規劃能量，支持企業加速技術升級與淨零轉型，引領產業創新，共創環境與經濟的永續價值。