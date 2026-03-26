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連12年不缺席 凱基金控139據點響應地球一小時關燈行動

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金控將綠色基因融入營運DNA，連續12年支持「Earth Hour關燈一小時」活動，並推動多元減碳措施與再生能源布局。凱基金／提供
凱基金控將綠色基因融入營運DNA，連續12年支持「Earth Hour關燈一小時」活動，並推動多元減碳措施與再生能源布局。凱基金／提供

凱基金控（2883）今年再度響應由世界自然基金會（WWF）發起的地球一小時關燈行動，串聯凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信及中華開發資本等子公司，全台139個營業據點將於3月28日晚間8時30分至9時30分，同步關閉大樓外牆燈光與非必要照明設備，以具體行動參與節能減碳，與國際接軌。

凱基金控自2015年起支持地球一小時活動，今年邁入第12年。除據點關燈外，也透過官方網站與社群平台邀請客戶與民眾一同加入，將節能減碳由企業行動延伸至日常生活。集團把永續治理納入營運核心，推動多元減碳措施與再生能源布局，包括建置太陽能發電系統、擴大綠電採購、汰換高耗能設備、導入感應式省水設備，並落實廢棄物循環再利用；內部則透過低碳飲食、無紅肉日及員工健走等活動，鼓勵同仁從生活中實踐減碳。

在減碳成果方面，凱基金控2025年溫室氣體排放量較基準年減少逾25%，全年節電表現優於2%目標，綠電使用量突破900萬度（kWh）。此外，總部大樓也通過2024年ISO 14068-1碳中和查證，成為台灣金融業率先達成國際標準的指標案例，並透過碳抵換機制落實氣候減緩；以去年底舉行的「相映成光、共築成林」永續聖誕樹展演為例，導入回收材料並提升資源利用效率，經內部核算後註銷22公噸風力發電專案碳權，完成碳抵換程序，展現具體行動成果。

在國際評比部分，凱基金控永續表現也獲得肯定。年初公布的標普全球永續年鑑《S&P Sustainability Yearbook 2026》中，凱基金控自全球逾9,200家企業中脫穎而出，榮獲保險業第一（Top 1%）殊榮；同時已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）審查，將永續納入董事會層級治理，並訂定投融資減碳路徑，承諾於2040年前全面退出燃料煤與非常規油氣投資，引導資金投入低碳轉型產業。

地球一小時活動自2007年由世界自然基金會於澳洲發起，至今已有192個國家與地區、超過18,000個地標參與。凱基金控表示，會持續結合金融專業，深化永續治理，將綠色基因融入營運DNA，讓改變真正發生。

凱基金 太陽能發電 減碳

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