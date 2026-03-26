金鑽獎第29屆名單出爐！野村、安聯橫掃「國內基金獎」成最大贏家

投信界年度盛事「第29屆傑出基金金鑽獎」得獎名單正式出爐，富邦投信拿10項獎（得獎+入圍）第29屆金鑽獎最大贏家。其中，在競爭激烈的「國內基金獎」類別中，野村與安聯投信投信表現最為亮眼，兩家分別在科技類、中小型及一般類股中拔得頭籌，主動管理能力優異。

第29屆傑出基金金鑽獎國內基金獎出爐，整體評選涵蓋科技、中小型、一般股票、平衡型及貨幣市場等多元類型，其中「股票型基金—科技類」共有27檔基金參與角逐，由安聯台灣科技基金奪得大獎，在AI與半導體趨勢帶動下具備長期穩定績效；野村高科技基金則獲得入圍肯定，持續展現競爭力。

中小型股（含上櫃型）基金共23檔中，由野村中小基金脫穎而出，反映出在中小型成長股布局上的精準選股能力；PGIM保德信中小型股基金則入圍，在波動市場中仍具穩定表現。

一般股票型基金（含中概、價值型）競爭最為激烈，共115檔參與評選，最終由路博邁台灣5G股票基金、富邦新台商基金、安聯台灣大壩基金同獲大獎；入圍則包括富邦台灣永續成長股息基金與野村台灣運籌基金。

在債券股票平衡型基金方面（一般型股票含價值型），由野村平衡基金奪得大獎；野村鴻利基金則入圍，顯示在收益與風險平衡上的表現獲得肯定。

貨幣市場型基金（投資國內）方面，由台新1699貨幣市場基金奪得大獎；入圍則為永豐貨幣市場基金、第一金台灣貨幣市場基金，突顯資金停泊需求升溫下，貨幣型產品的重要性。

綜合野村中小基金經理人邱翠欣、安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，台股長期成長趨勢明確，短期波動可視為進場機會；雖然台股受到戰爭因素影響，呈現較大震盪，但從基本面來看，儘管市場對通膨有所擔憂，但在大環境下，整體經濟並無太大問題。

長線而言，AI產業的資本支出趨勢明確，台灣供應鏈在全球AI產業中占據極佳位置，雖然投資人可能因戰爭議題感到恐慌，進而調整資金水位，但對於長線投資者而言，每一個低點都應視為進場的機會。

另外，AI應用發展具有廣闊的空間和成長性。事實上，AI正從生成式AI、代理式AI，進一步延伸到實體AI，例如機器人、自駕車等應用，未來將是「遍地開花」的階段，目前尚未完全實現。

值得注意的是，AI的發展並非階段性的結束，而是疊加式的並存。例如，生成式AI並不會因為代理式AI的興起而消失，兩者將同時存在，而雲端服務供應商（CSP）的建置、訓練過程將持續，到推論的需求也會在訓練的基礎上不斷疊加，使整體市場規模持續擴大，AI市場潛力十足。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈。記者崔馨方／攝影

野村中小基金經理人邱翠欣。記者崔馨方／攝影