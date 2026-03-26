搭船旅遊夯 小心「這情況」郵輪險恐無法理賠

隨著迪士尼全新郵輪「探險號」（Disney Adventure）於新加坡啟航，郵輪旅遊再度橫掃親子與家庭族群市場。針對近期熱門的海外郵輪行程，磊山保經首都營運處業務協理林彥彣提醒，目前台灣市面上多數「郵輪險」僅理賠台灣港口（如基隆、高雄）出發的航程；若是飛往海外港口登船的旅行，郵輪險無法啟動理賠，形成保障真空。

林彥彣指出，目前台灣市場的郵輪險多限制需由台灣境內港口出發，對於專程赴海外參加迪士尼郵輪或其他國際航線的旅客，傳統郵輪險可能失效。此時，保障重心應轉向高額的「海外突發疾病醫療」，並強化包含「旅程更改」的不便險，以應對因航班延遲導致錯過登船，或在海外岸上觀光時的意外風險。

另外，由於郵輪被形容為「海上移動飯店」，一旦發生意外，救援難度遠高於陸地，林彥彣也提醒，搜救費用與醫療後送皆重要，民眾容易混淆「急難救助」與「搜救費用」，醫療後送僅涵蓋傷病後的「運送回國」，搜救費用指海上失聯、落海後的「搜尋行動」。由於海上搜救成本驚人，動輒數百萬元起跳，一般旅遊險未必包含「搜救」，規劃時必須確認保單明文涵蓋此項，否則巨額開支將由家屬自行負擔。

林彥彣也指出，郵輪駛入外海後，一般通訊訊號消失，僅能仰賴昂貴的衛星電話，因此建議，專業的郵輪保障應包含衛星電話費用補償，這是在緊急狀況下唯一的求救管道。

林彥彣強調，郵輪雖設有基本醫療設施，但面對骨折、心肌梗塞等重大傷病，仍須仰賴後送處理。值得注意的是，涵蓋「搜救」與「衛星電話」的保單，保費與一般保單可能僅差數百元，但事故發生時的保障效力卻天差地遠。此外，針對地緣政治不穩，多數保險公司將「戰爭、恐怖攻擊」列為除外責任，呼籲旅客出發前應納入風險規劃清單檢視。