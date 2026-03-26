保險數位創新 國泰人壽奪 IIC Asia Awards 2026雙獎

國泰人壽數位創新再獲國際肯定，InsurInnovator Connect Asia（下稱IIC ASIA）昨25日於香港公布 2026 年度得獎名單，國壽以「團體自費件網路保險服務」與「保險視圖」兩項創新專案，分別榮獲 「產品創新獎（Excellence in Product Innovation）」 與 「客戶體驗卓越獎（Customer Experience Excellence Award）」，展現在保險科技與客戶體驗上的領先實力。

IIC ASIA為亞洲具指標性的保險創新與產業交流平台，匯聚保險、科技與監理相關領域專業人士，具高度區域代表性與能見度。國泰人壽連續兩年獲此殊榮，彰顯以客戶為中心推動創新數位體驗與服務的堅強實力，持續引領亞洲數位金融發展。

此次獲得「產品創新獎」的「團體自費件網路保險服務」，為國壽首創的 B2B2C 團體保險商業模式。該服務以企業團體保險為基礎，協同金管會保險局業務試辦機制進行開發，提供企業客戶低成本、更便利且安全的數位服務體驗，協助企業員工及家庭成員補足保障缺口，突破過往台灣團險市場仰賴人工作業、流程繁複的限制。

國泰人壽副總經理鄭紹鍇表示：此創新模式以「讓團險走向數位化、普惠化、家庭化」為核心，打造全流程數位化的一站式服務平台。企業員工透過國泰人壽App，5個步驟2個確認，10分鐘內就能完成本人及眷屬的加保或續保作業，除了企業主提供的公費保障外，員工可依自身與家庭需求補強保障，實現「公費+自費團險1+1」保障模式，讓團體保險從個人延伸至家庭守護。

另一項獲得「客戶體驗卓越獎」的「保險視圖」，則是從客戶需求出發打造的整合是數位服務。隨著醫療科技快速演進，每位國人平均持有2.6張保單，但因保障資訊分散、條款結構複雜，不易全面掌握自身保障內容。國壽率先將保單條款轉化為簡單易理解的保障與資產總覽，掌握最透明的資訊，並透過理賠情境和醫療水平互動，獲得視覺化個人保障缺口；同時進一步導入AI與市場熱銷雙引擎的商品推薦機制，提供多元的個人化補強建議。

國泰人壽協理鄭直夫強調，「保險視圖」是以客戶視角出發的整合式數位服務，不僅提升保障資訊透明度，也協助客戶更清楚理解、評估與管理風險，是國泰人壽推動客戶體驗數位轉型的重要成果。

國泰人壽表示，本次獲獎專案在客戶體驗、商品創新、技術應用及市場影響力，皆獲評審肯定。未來將持續秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，整合內外部資源與專業，深化科技應用，接軌客戶全場景的數位服務，並攜手政府與產業夥伴推動創新應用，為客戶、企業與社會創造更多價值。