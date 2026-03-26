國人代謝症候群盛行率近25% 南山人壽提三大建議

南山人壽呼籲國人提早預防生活中的不定時炸彈。據衛生福利部（下稱衛福部）公布的標準，「三高」（血壓高、血糖高、血脂高）與「二害」（腰圍過粗、好的膽固醇不足）中，若觸及三項警戒指標，即罹患代謝症候群。據衛福部國民健康署調查，20至64歲國人代謝症候群盛行率為24.8%，等於每4人就有1人罹患代謝症候群，且隨年齡增加，75歲以上盛行率更增加至58.8%，若不適時控制，得到糖尿病、高血壓、高血脂及心臟病等風險將提高2至6倍。

南山人壽對此提出三大建議，一養成良好生活習慣，即健康飲食、規律運動、充足睡眠、控制體重、注意三高、與定期健檢；二規劃充足醫療保障，代謝症候群若控制不佳，易演變為慢性疾病，造成中高齡時醫療支出大幅增加，衛福部指出，西元（下同）2023年三高相關疾病的健保支出已突破新台幣（下同）1,700億元，三年內增加逾50億元，造成健保龐大的壓力。

加上新式醫療與新藥不斷出現，建議國人應趁年輕時用相對便宜的保費，儘早規劃充足的醫療保障，強化住院、手術、實支實付、重大疾病、長照等保障；三注意高齡保障缺口，隨著平均壽命不斷延長，早年投保的醫療險保單很多可能都在65-75歲左右就到期，建議儘早作保單健檢，補足高齡醫療保障。

現代人普遍工作或生活壓力大，久坐、缺乏運動，精緻飲食、熱量爆表，加上高度使用3C產品，睡眠品質不佳，若再加上抽煙、喝酒、嚼食檳榔，即可能罹患代謝症候群，一旦放任情況持續惡化，有極高機率成為慢性病患者。依衛福部分析，代謝症候群患者罹患糖尿病風險將比一般人增6倍，高血壓風險增4倍、高血脂風險增3倍，心臟病、腦中風等風險更是一般人的2倍，罹患早發性失智症的風險也增加24%；同時，有高血糖或三高者，每5人就有1人腎功能異常，即使只有高血壓或高血脂，也約每10人就有1人腎功能異常。但若能積極遠離危險因子、建立良好生活習慣，是可以成功逆轉代謝症候群。

南山人壽做為永續健康領航者，是最早將「代謝症候群」指標納入商品設計的壽險公司，2020年推出外溢保單回饋機制中首創5A指標，即以衛福部代謝症候群的五項指標（腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇），做為外溢回饋依據。

台灣在2025年底正式進入超高齡社會，南山人壽看見百歲人生的趨勢，2025年率先以「失智症」為年度健康主題，啟動「守護記憶」行動，2026年南山人壽將繼續推動國人永續健康，向前找出慢性病源頭的「代謝症候群」，作為年度的健康主題，將個人、生活、企業、社會、環境等五大健康帳戶出發，透過研究、倡議、結盟、創新商品、健康服務等，協助國人培養良好生活習慣，預防或扭轉代謝症候群，儘早累積健康資本，遠離慢性病。

南山人壽2025年舉辦永續健康趨勢論壇，獲得廣大迴響，2026年持續舉辦「百歲人生 有備而來」論壇，主題聚焦代謝症候群，並將再度邀請世界級學者專家分享長壽新觀念，希望讓更多民眾關注健康，也讓南山人壽成為陪伴保戶迎接百歲人生的「健康與財富配速及陪跑教練」。