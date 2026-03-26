三商美邦人壽號召同仁捐後背包 為非洲弱勢孩童提供助學支持

三商美邦人壽關懷弱勢孩童教育需求，攜手舊鞋救命國際基督關懷協會，2月於公司內部發起「包裹希望 暖心助學」二手後背包募集活動，鼓勵同仁運用年度打掃的機會，整理出家中功能良好、閒置的後背包，短短3天時間，就募集到949個背包，為非洲孩童送上溫暖的就學物資。

深耕台灣校園族群的金融教育推廣，三商美邦不僅將正確理財知識及風險管理觀念深入各地國小、高中及大學校園，也將這份教育關懷，傳遞至遙遠的非洲；繼前次號召同仁捐贈二手鞋幫助非洲民眾抵抗沙蚤病，今年2月再次發起「包裹希望 暖心助學」二手後背包募集活動，邀請同仁捐出不再使用的二手後背包，為改善非洲偏鄉物資缺乏的學習困境盡一份心力；同仁們除了事先清潔及檢查，更不時可見有全新的背包捐出，期待這些承載著三商美邦祝福的背包，能化身為弱勢孩童安心裝起書本、夢想與未來的書包，陪伴孩子前行。

三商美邦攜手同仁積極辦理普惠金融教育推展、全民健康促進、兒童身心關懷、生態保育等各類公益活動，將社會責任融入企業文化，2025年共有1,583人次同仁投入志工行列，未來也將持續結合企業資源、與各公益團體合作，發揮保險業穩定社會的力量，開創充滿希望的未來。