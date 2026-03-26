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複委託續旺 2月交易金額改寫歷史第三高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠證券商積極推出優惠方案搶市，加上國際股市高檔震盪，國內複委託在2月適逢農曆春節假期下，總交易金額仍維持1.2兆元高檔水準，改寫歷史單月第三高紀錄，並連續三個月站上1兆元，業者持續唱旺後市業務表現。

證券商公會統計，今年2月複委託交易金額達1.2兆元，是史上第五度突破1兆元，是歷年同期最佳成績，僅次於2026年元月1.5兆元、2025年10月1.3兆元，居歷史第三高。

個別證券商表現來看，元大證券以3,007億元蟬聯冠軍寶座，整體業務市占攀升至26.6%，國泰證券2,190億元居次，市占約19.4%，第三至五名仍為永豐金證券1,605億元、富邦證券1,369億元、凱基證券861億元。

觀察交易市場分布狀況，美國仍是最受投資人青睞的地區，交易金額達8,043億元元、占比71.2%，主要受惠人工智慧（AI）題材仍獲追捧，英國、香港、日本居第二、三、四名，交易金額為1,015億元、757億元、565億元。

統計至2月底止，累計有效開戶戶數達727.5萬戶，其中，非專業投資人月增13.2萬戶至727.5萬戶，推測各證券商紛紛祭出開戶及手續費優惠，是帶動散戶積極湧入的主要動能。

日本 美國 投資人

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