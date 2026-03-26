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LINE Bank 擴充外幣跨境匯出國 4.8分鐘到列支敦斯登、巴林等10國
純網銀LINE Bank（連線商業銀行）達獲利後持續優化服務，26日宣布擴充美元跨境匯出，覆蓋範圍遍及全球多國，資金平均時間僅需「4.8分鐘」就能匯出到美國，及列支敦斯登、巴林、英國、新加坡、日本、澳洲等10國，再加上手續費單筆「台幣150元起」，LINE Bank表示將持續進化外匯業務，能成為客戶在國際移動與全球資產配置中的最強後盾。
在LINE Bank內部實測多國匯出款項中，平均只需要「4.8分鐘」。例如匯往列支敦斯登、巴林、日本及加拿大，僅需4分鐘即可入帳；匯往英國及香港也僅需5分鐘的時間。
LINE Bank指出，不斷對外匯服務進行「革新」，創造兩個「透明」的匯款流程。第一，針對客戶最在意的手續費「隱藏成本」，LINE Bank強調全額到行手續費優惠單筆「台幣150元起」且免跨境處理費、免中轉行手續費；第二，客戶匯款後，隨時隨地滑手機即可利用「App進度條」追蹤款項最新狀態，免除向客服或對方詢問。
為了便利客戶日常跨境匯款使用，LINE Bank美元匯出後，部分當地受款行還支援即時收兌為在地貨幣，方便客戶美股、加密貨幣交易、海外學費支付、購物及生活費支應。匯出手續費單筆「台幣150元起」預計到6月30日截止。匯往美國（全額到行）：優惠價 NT$150（原價 NT$600）。其他國家（非全額到行）：優惠價 NT$150（原價 NT$600）。其他國家（全額到行）：優惠價 NT$450（原價 NT$1,000）。滿足大額資金調度需求：升級為進階帳戶，進行約定帳號設定，單筆最高可匯US$10萬。
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