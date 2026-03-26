快訊

首宗矽光子專利戰開打 汎銓槓上光焱到底在搶什麼？

顧立雄喊「把我送懲戒吧！」軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

柯文哲2028總統大夢還有望？若是「這幾種」判法就說拜拜

聽新聞
0:00 / 0:00

萬事達卡攜手星展銀行 在台完成第一筆代理式 AI 支付交易

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

萬事達卡宣布攜手星展銀行（台灣），於萬事達卡Agent Pay安全框架下，在台灣完成第一筆經身份驗證的代理式AI交易（Authenticated Agentic Transaction），由代理式AI協助消費者完成一趟機場接送服務的預訂與支付，宣告AI智慧商務支付（Agentic Commerce）在台灣已從概念，正式邁向實際應用。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，此次萬事達卡在台攜手星展銀行（台灣）完成第一筆經身份驗證的代理式AI交易，象徵著代理式AI已能實際融入消費者日常生活的支付體驗中。透過萬事達卡Agent Pay的安全框架，消費者在整個交易流程中掌握主導權，每一筆交易都經過消費者明確表達需求、驗證與授權。萬事達卡將持續攜手合作夥伴，為台灣建構安全可信賴的AI智慧商務支付生態系統。

在此次交易流程中，消費者透過AI對話介面向代理式AI提出機場接送需求，並提供出發地點、目的地、搭乘時間及乘車人數等資訊後，代理式AI隨即媒合機場接送服務供應商提供推薦方案，待消費者選定方案後，代理式AI以消費者綁定的萬事達卡完成預訂與支付，從需求對話、身份驗證到支付授權一氣呵成。

萬事達卡Agent Pay專為代理式AI發起的支付交易所設計，每筆交易皆採用萬事達卡智慧代理代碼（Mastercard Agentic Token），針對每個代理式AI獨立發放，確保代理身份可被識別與驗證。繼萬事達卡Agent Pay於2025年在美國成功推出，並於2026年陸續在澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、印度和韓國完成代理式AI支付交易，萬事達卡現也在台灣完成經身份驗證的代理式AI交易的里程碑。

展望未來，萬事達卡將透過多項佈局加速AI智慧商務支付在亞太地區的發展，包括在新加坡建立AI卓越中心（AI Center of Excellence），推動代理式AI商務的創新與治理；深化與大型語言模型供應商及代理式AI開發者的合作，拓展代理式AI商務的技術生態；於亞太區部署專責團隊，協助金融機構與商戶因應代理式AI商務的發展趨勢。

萬事達卡強調，將持續拓展代理式AI交易的應用場景，涵蓋交通、旅遊、娛樂及零售等多元領域，攜手台灣合作夥伴共同推動AI智慧商務支付生態系統的發展，為消費者打造更智慧、更安全的支付體驗。

星展銀行 新加坡 消費者

延伸閱讀

安謀首款AI晶片台積電代工 廣達、永擎等多家ODM業者合作機架

Arm引爆震撼彈 首次跨足自製AGI CPU輝達等50家企業力挺

相關新聞

央行第2季定存單發行4,950億元 靈活調節金融體系資金水位

中央銀行公布115年第2季定期存單標售發行計畫，將於4月至6月分別辦理364天期與2年期存單標售作業，合計三個月總發行規模達4950億元，其中364天期存單合計發行4,200億元，2年期存單合計發行750億元，央行持續透過公開市場操作，靈活調節金融體系資金水位。

國人代謝症候群盛行率近25% 南山人壽提三大建議

南山人壽呼籲國人提早預防生活中的不定時炸彈。據衛生福利部（下稱衛福部）公布的標準，「三高」（血壓高、血糖高、血脂高）與「二害」（腰圍過粗、好的膽固醇不足）中，若觸及三項警戒指標，即罹患代謝症候群。據衛福部國民健康署調查，20至64歲國人代謝症候群盛行率為24.8%，等於每4人就有1人罹患代謝症候群，且隨年齡增加，75歲以上盛行率更增加至58.8%，若不適時控制，得到糖尿病、高血壓、高血脂及心臟病等風險將提高2至6倍。

王道銀行三名主管展開內部輪調 駱怡君：培養全方位人才

王道銀行（2897）向來鼓勵員工透過內部或集團輪調等方式培養多元專長，近日也宣布將展開新一波的內部主管輪調，包括現任風控長賴豊仁、海外業務處處長陳雄榮、企金業務中心主管蕭仲程皆在名單內。王道銀行董事長駱怡君表示，除了協助主管們有更多歷練外，也有助於集團長遠發展，藉機培養更多全方位的人才，作為接班人選。

專訪全球虛幣交易所龍頭、首談國安疑慮！境外業者「落地」爭議 幣安如何回應？

行政院已完成《虛擬資產服務法》草案審查，但對是否引入境外業者落地，產官學界仍有不少討論。針對投資人保護、風險控管與市場秩序等關鍵議題，全球最大虛幣交易所幣安亞太區負責人，提出回應。

帶公勝保經上櫃！母被騙、員工跑光…蔡聖威如何提前轉型、稱霸網路投保市場？

作為第2家進軍資本市場的保險通路業者，公勝保經已在業界樹立專業、高端、精英的形象；這樣的成就，始於接班二代、現任董事長蔡聖威的戰略規畫。

財政部長談投信公公併：按規劃進行

針對公股整併議題，財政部規劃投信先行，財政部長莊翠雲昨（25）日表示，公股投信四合一仍按照規劃進程進行，等到時機成熟將會對外公開說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。