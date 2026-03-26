王道銀行三名主管展開內部輪調 駱怡君：培養全方位人才

王道銀行（2897）向來鼓勵員工透過內部或集團輪調等方式培養多元專長，近日也宣布將展開新一波的內部主管輪調，包括現任風控長賴豊仁、海外業務處處長陳雄榮、企金業務中心主管蕭仲程皆在名單內。王道銀行董事長駱怡君表示，除了協助主管們有更多歷練外，也有助於集團長遠發展，藉機培養更多全方位的人才，作為接班人選。

在這一波輪調當中，現任風控長賴豊仁將轉任企金業務中心主管；現任海外業務處處長陳雄榮將轉任風控長，現任企金業務中心主管蕭仲程則轉任海外業務處處長，將待主管機關核可。

據了解，賴豐仁過去就是台中分行行長，以企金業務出身，這次轉任企金業務中心主管，將是回歸老本行；陳雄榮則是風控出身，2020年7月轉調至香港，隨後擔任香港分行行長及海外業務處處長，協助風控與業務更緊密合作，這次陳雄榮轉任風控長，也同樣回歸老本行。另外，現任企金業務中心主管蕭仲程則轉任海外業務處處長。

駱怡君認為，這一波調動，除了幫助主管們有更多歷練之外，相信帶著不同思維與經歷的主管，能為業務發展及合作帶來新的融合與新的氣象，更有助於集團的長遠發展，也藉機培養更多全方位的人才，作為接班人選。

駱怡君也說，王道銀行今年將擴大招募包括企金業務、商金業務、財富管理、金融科技、資訊科技、數位創新應用、永續金融與國際金融業務等多元領域人才，共計將開啟超過百個職缺；同時也持續推動儲備幹部MA計畫，提供月薪70,000元、年薪百萬元的薪酬，並結合本行永續理念，特別歡迎並支持較辛苦的學子，對低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭證明的清寒學子將採額外加分、優先錄用。