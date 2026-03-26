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玉山 Unicard 春日活動開跑 首次申辦享最高14.5%回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為滿足顧客多元的用卡需求，玉山銀行主打高度個人化的信用卡「玉山Unicard」，強調可自主選擇與彈性切換常用消費通路，深受顧客好評。為感謝廣大卡友支持，今年3月特別推出春日限定申辦活動，首次申辦玉山Unicard享回饋外，同時加碼轉播平台、餐飲消費、健身房及學習平台等三檔熱門通路活動，精彩卡友春日生活。

即日起至5月31日前，顧客申辦玉山Unicard，不限新舊戶於核卡後45天內累積消費滿5,000元即贈送500點玉山e point，同時配合2026年多項國際體壇盛事，包含WBC、世界盃足球賽、亞運會等，玉山Unicard推出轉播平台專屬優惠，即日起至3月31日，於玉山Wallet領取優惠券後，使用玉山Unicard至Hami Video與愛爾達電視消費，享3%玉山e point回饋，同時，為滿足顧客多元育樂與學習需求，於指定健身房及學習平台或餐飲通路消費，也可享3%玉山e point回饋。

玉山銀行積極提升服務便利性，攜手臺北捷運推出「玉山Wallet北捷乘車碼」服務，顧客於玉山Wallet綁定玉山的信用卡、簽帳金融卡或帳戶，即可出示QR Code掃碼進站，綁定玉山信用卡可同享卡片回饋，更能使用玉山e point點數折抵全額車資，具回饋效益與使用彈性。此外，也適用臺北捷運常客優惠，每月回饋金將自動入帳玉山Wallet電子支付帳戶。

玉山Wallet結合玉山Unicard的支付服務，不僅可透過玉山電子支付在日本數百萬間接受PayPay的通路，以及國內65萬間貼有「TWQR」標章的商店掃碼付款外，數千種生活帳單也能一掃就付，更多優惠活動詳情見玉山銀行官網https://www.esunbank.com/zh-tw/personal/credit-card/intro/bank-card/unicard。

玉山 消費 顧客

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