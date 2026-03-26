快訊

影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

中職／被周杰倫新歌「淘金小鎮」點名？曾峻岳：將軍令比較適合我

聽新聞
0:00 / 0:00

掌握黃金、白銀及 AI 核電美股新契機 群益期新增148檔美股 CFD 標的

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著AI產業鏈成為引領全球金融市場的核心動能，台灣投資人對美股市場的參與熱度正以前所未有的速度升溫。根據券商公會最新統計顯示，2025年透過複委託交易美股及美股ETF的成交總金額已突破新台幣7.74兆元，相較前一年度成長高達39%，市場普遍預期這波由科技創新帶動的投資熱潮在今年將持續擴張。

為了精準對接投資人對美股多元配置的渴望，群益期貨緊貼台灣期交所於3月初公告的國外期貨交易契約更新腳步，宣布自3月23日起同步新增149檔美股差價合約（CFD）連結標的。這波新增商品名單堪稱科技與能源轉型的縮影，不僅涵蓋儲存設備與快閃記憶體公司新帝（SNDK），IC設計公司安謀控股（ARM），川普概念股的川普媒體與科技集團（DJT），更納入因AI資料中心需求爆發而備受矚目的核電概念股，如Constellation Energy（CEG）、Oklo Inc. （OKLO）與NuScale Power（SMR）。此外，針對追求短線動能的投資人，群益也引進包括輝達（NVDL）與特斯拉（TSLL）的2倍做多ETF，以及黃金（GLD）、白銀（SLV）等近期波動放大的商品ETF，提供市場最齊全的戰鬥工具。

在群益期貨專業的交易環境下，時差不再是跨國投資的阻礙。群益期貨現有18檔美股個股與3檔美股ETF24小時交易服務，另外還有38檔美股個股有盤前盤後交易，透過「群益CTA」槓桿保證金平台，投資人能一目了然地辨識出支援24小時不間斷交易的「24H」標的，以及涵蓋盤前盤後時段的「16H」商品，讓捕捉美股財報發布瞬間的劇烈波動成為可能。

平台介面設計直觀且操作流暢，整合了一鍵下單、即時圖表行情以及強大的OCO智慧單功能，讓投資人在追求獲利的同時，能同步設定停損停利，在變幻莫測的國際市場中穩健控管風險。

相較於傳統管道，美股CFD憑藉其低門檻與高彈性的絕對優勢，正逐漸成為小資族與專業交易者的首選。除了具備T+0隨時進出的靈活性外，CFD支援雙向操作，無論市場牛市或熊市皆能彈性佈局，且在放空美股時還能收取財務費用，彈性策略助您避開市場風險。

為回饋廣大投資人，群益期貨同步推出美股CFD投資專屬優惠，全面免除最低交易金額限制（免低消），並提供萬分之五的手續費優惠；優惠活動自即日起至2026年12月31日止，旨在協助投資人以極低門檻與超低成本進軍美股市場，靈活掌握全球財富機會。

群益期貨強調，未來將持續擴大各類標的的交易時段覆蓋率，並深植「科技引領金融創新」的核心理念。透過全天候的美股CFD服務與極具競爭力的交易成本，群益期貨致力於消除投資的邊界，助台灣投資人搶先布局全球商機，掌握不打烊的投資主動權。

特斯拉 金融市場 期貨交易

延伸閱讀

主動式台股ETF 受益人連22周創高！這五檔ETF同高

危機入市！海外股票 ETF 受益人3月來增逾5萬人、美股 ETF人氣最旺

台股槓桿ETF 人氣爆棚

科技型 ETF 亂世明燈 3月來受益人逆勢成長 0052跳增17%居冠

相關新聞

央行第2季定存單發行4,950億元 靈活調節金融體系資金水位

中央銀行公布115年第2季定期存單標售發行計畫，將於4月至6月分別辦理364天期與2年期存單標售作業，合計三個月總發行規模達4950億元，其中364天期存單合計發行4,200億元，2年期存單合計發行750億元，央行持續透過公開市場操作，靈活調節金融體系資金水位。

專訪全球虛幣交易所龍頭、首談國安疑慮！境外業者「落地」爭議 幣安如何回應？

行政院已完成《虛擬資產服務法》草案審查，但對是否引入境外業者落地，產官學界仍有不少討論。針對投資人保護、風險控管與市場秩序等關鍵議題，全球最大虛幣交易所幣安亞太區負責人，提出回應。

帶公勝保經上櫃！母被騙、員工跑光…蔡聖威如何提前轉型、稱霸網路投保市場？

作為第2家進軍資本市場的保險通路業者，公勝保經已在業界樹立專業、高端、精英的形象；這樣的成就，始於接班二代、現任董事長蔡聖威的戰略規畫。

財政部長談投信公公併：按規劃進行

針對公股整併議題，財政部規劃投信先行，財政部長莊翠雲昨（25）日表示，公股投信四合一仍按照規劃進程進行，等到時機成熟將會對外公開說明。

元大金將100%持有元大投信

元大金控昨（25）日宣布，為了強化集團業務合作，提供客戶全面金融商品與服務，將透過股權轉換方式，將目前持股74.71%的元大投信，成為100%持股的子公司，換股比例為以一股元大投信股票換發5.2583股元大金控。

國泰金迎四喜 盡職治理大贏家 四子公司落實永續金融獲肯定 入列較佳名單

臺灣證券交易所公布2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券等四大子公司皆入列，國泰人壽更為國內唯一六度入選的業者，展現積極恪遵「政策與遵循聲明」、「實務與揭露」兩大構面，盡職治理綜效表現優異，再獲證交所高度評價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。