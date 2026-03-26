掌握黃金、白銀及 AI 核電美股新契機 群益期新增148檔美股 CFD 標的

隨著AI產業鏈成為引領全球金融市場的核心動能，台灣投資人對美股市場的參與熱度正以前所未有的速度升溫。根據券商公會最新統計顯示，2025年透過複委託交易美股及美股ETF的成交總金額已突破新台幣7.74兆元，相較前一年度成長高達39%，市場普遍預期這波由科技創新帶動的投資熱潮在今年將持續擴張。

為了精準對接投資人對美股多元配置的渴望，群益期貨緊貼台灣期交所於3月初公告的國外期貨交易契約更新腳步，宣布自3月23日起同步新增149檔美股差價合約（CFD）連結標的。這波新增商品名單堪稱科技與能源轉型的縮影，不僅涵蓋儲存設備與快閃記憶體公司新帝（SNDK），IC設計公司安謀控股（ARM），川普概念股的川普媒體與科技集團（DJT），更納入因AI資料中心需求爆發而備受矚目的核電概念股，如Constellation Energy（CEG）、Oklo Inc. （OKLO）與NuScale Power（SMR）。此外，針對追求短線動能的投資人，群益也引進包括輝達（NVDL）與特斯拉（TSLL）的2倍做多ETF，以及黃金（GLD）、白銀（SLV）等近期波動放大的商品ETF，提供市場最齊全的戰鬥工具。

在群益期貨專業的交易環境下，時差不再是跨國投資的阻礙。群益期貨現有18檔美股個股與3檔美股ETF24小時交易服務，另外還有38檔美股個股有盤前盤後交易，透過「群益CTA」槓桿保證金平台，投資人能一目了然地辨識出支援24小時不間斷交易的「24H」標的，以及涵蓋盤前盤後時段的「16H」商品，讓捕捉美股財報發布瞬間的劇烈波動成為可能。

平台介面設計直觀且操作流暢，整合了一鍵下單、即時圖表行情以及強大的OCO智慧單功能，讓投資人在追求獲利的同時，能同步設定停損停利，在變幻莫測的國際市場中穩健控管風險。

相較於傳統管道，美股CFD憑藉其低門檻與高彈性的絕對優勢，正逐漸成為小資族與專業交易者的首選。除了具備T+0隨時進出的靈活性外，CFD支援雙向操作，無論市場牛市或熊市皆能彈性佈局，且在放空美股時還能收取財務費用，彈性策略助您避開市場風險。

為回饋廣大投資人，群益期貨同步推出美股CFD投資專屬優惠，全面免除最低交易金額限制（免低消），並提供萬分之五的手續費優惠；優惠活動自即日起至2026年12月31日止，旨在協助投資人以極低門檻與超低成本進軍美股市場，靈活掌握全球財富機會。

群益期貨強調，未來將持續擴大各類標的的交易時段覆蓋率，並深植「科技引領金融創新」的核心理念。透過全天候的美股CFD服務與極具競爭力的交易成本，群益期貨致力於消除投資的邊界，助台灣投資人搶先布局全球商機，掌握不打烊的投資主動權。