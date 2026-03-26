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澳洲通膨表現優於預期 野村00987B 利率收租機會具吸引力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
澳洲整體通膨與細項目年變動百分比。資料來源：澳洲統計局，野村投信整理；2026/3/25
澳洲整體通膨與細項目年變動百分比。資料來源：澳洲統計局，野村投信整理；2026/3/25

澳洲最新公布的3月通膨數據低於市場預期，顯示通膨已從先前高點進入高檔鈍化階段。野村投信投資策略部副總樓克望分析表示，根據3月25日公布的資料，CPI年增率由3.8%下降至3.7%，略低於市場原先預估，消息發布後亦帶動澳洲10年期公債殖利率回落，使市場對短線升息壓力的疑慮明顯降溫。這次通膨表現優於預期，為市場帶來緩和情緒，投資人可重新檢視中長天期利率資產的配置機會。

從通膨結構分析來看，樓克望指出，商品價格明顯降溫是CPI走弱的主要原因。運輸費用轉為負成長、服飾價格及耐久財均有明顯回落，反映商品型通膨已在供應鏈改善後逐步修正。

然而，通膨壓力並未全面消散，服務相關價格仍維持高檔。住房通膨由6.8% 升至7.2%，休閒服務與醫療費用亦呈現黏著現象，顯示內需面價格仍具向上壓力，這也是澳洲央行持續關注的核心因素。

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）經理人劉璁霖表示，儘管通膨已顯著低於2025年高峰，但市場對其快速回落的信心仍不足，整體近於「高檔盤整」的階段。在通膨鈍化但利率仍維持高點的環境下，長天期利率資產依然具有策略性配置價值。

目前澳洲10年期公債殖利率仍高於4.95%，相較美國同天期公債約4.35%水準，利差明顯，提供投資人具吸引力的利率收租機會。劉璁霖提到，在利率仍處高檔區間的期間，投資人可視己身風險承受度逐步布局，單筆或定期定額方式鎖定相對較佳的長期收益水準。

樓克望表示，全台首檔澳洲債券ETF的00987B擁有高品質債券特性，有望持續受惠。

澳洲通膨年增率(紅線)與澳洲政策利率(灰線)走勢。資料來源：澳洲統計局，彭博，野村投信整理；2025/3/25-2026/3/25
澳洲通膨年增率(紅線)與澳洲政策利率(灰線)走勢。資料來源：澳洲統計局，彭博，野村投信整理；2025/3/25-2026/3/25

債券ETF 公債殖利率 通膨

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