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央行第2季定存單發行4,950億元 靈活調節金融體系資金水位

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行公布115年第2季定期存單標售發行計畫，將於4月至6月分別辦理364天期與2年期存單標售作業，合計三個月總發行規模達4950億元，其中364天期存單合計發行4,200億元，2年期存單合計發行750億元，央行持續透過公開市場操作，靈活調節金融體系資金水位。

依據央行規劃，4月將於2日與17日分別進行364天期與2年期存單標售，並於7日及20日發行，標售金額分別為1,400億元及250億元。5月則安排於4月30日及5月15日投開標，並於5月4日及18日發行，同樣維持364天期1,400億元、2年期250億元的規模。至於6月，將於6月3日及18日進行標售，並於6月4日及22日發行，金額配置亦與前兩個月一致。

銀行業者表示，第2季央行每月固定釋出1,650億元定期存單，節奏穩定，反映央行在當前國際金融環境仍具不確定性的情況下，維持審慎且具彈性的貨幣政策操作。

貨幣政策 央行

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