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元大壽與投信合推商品 投資型保單能連結全新美元帳戶 讓客戶享三大有感

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽、元大投信強強聯手，讓投資型保單也能連結全新美元投資帳戶。元大人壽／提供
元大人壽、元大投信強強聯手，讓投資型保單也能連結全新美元投資帳戶。元大人壽／提供

元大人壽因應民眾需求，針對「元元致富」系列投資型保險商品新增兩檔外幣計價的選擇，並與元大投信攜手推出「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」，聚焦全球標的，鎖定產業主題趨勢，協助客戶在變局中配置多元資產，布局全球。

被譽為2025年「百億神單」黑馬的「元元致富」系列投資型保險商品，具備保障與投資兼顧等多項優勢，其中由元大投信專業代操的投資帳戶，連結標的瞄準台灣、美國與日本等市場，多元配置吸引許多無暇研究市場的客戶也能安心投資。

元大人壽考量美元作為全球主要儲備貨幣，今年推出兩檔美元計價的選擇，無論是「元大人壽元元致富外幣變額萬能壽險」或是「元大人壽元元致富外幣變額年金保險」，都能滿足客戶美元資產規劃的需求，可靈活配置投資標的，亦可結合高保額壽險保障。

而全新「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」，該投資帳戶廣納全球標的、鎖定產業主題、聚焦ETF，分散市場與資產配置，多元評分指標掌握趨勢產業標的，風險偵測機制靈活調整股債資產比重、強化下檔保護力，還有機會月月享有資產撥回。

無論是原來就持有台幣計價的「元元致富」系列投資型保險商品，或是新投保美元計價的「元元致富」系列投資型保險商品，皆可選擇連結「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」。

元大人壽表示，元大的投資型保單擁有三大有感特色，一是保障有感。二是布局有感。三是投資有感。

元大人壽提醒民眾，投資型保險商品通常都有壽險與年金險可供選擇，各有其特色及適用情境，應依自己需求選擇。壽險商品在參與市場投資的同時，兼顧身故保障功能，可運用於身故金保全、預留稅源及指定受益人。年金保險則適合手邊有餘裕資金、想參與投資市場的族群，以及想創造退休後被動收入的屆退族。

帳戶 資產配置

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