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玉山銀挺生物多樣性 瓦拉米計畫獲首批保育共生地認證

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控永續長張綸宇（右）代表瓦拉米計畫接受林業署長林華慶（左）頒發「保育共生地」認證。玉山金控／提供
玉山金控永續長張綸宇（右）代表瓦拉米計畫接受林業署長林華慶（左）頒發「保育共生地」認證。玉山金控／提供

玉山銀行「玉山瓦拉米計畫」昨（25）日取得台灣首批「保育共生地」認證，成為邁向「30×30」生物多樣性保育目標的重要實踐案例。

玉山銀長期推動生物多樣性與永續發展，與慈心有機農業發展基金會共同推動的「玉山瓦拉米計畫」，攜手花蓮南安部落農友共同打造兼顧生產與保育的永續場域，該計劃於2025年8月申請農業部林保署「保育共生地認證方案（OECMs）」，經專家團隊實地勘驗，於昨日正式取得台灣首批「保育共生地」認證。

OECMs源自《生物多樣性公約》昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架，強調透過多元治理模式，將保育從傳統保護區延伸至更多由民間或在地社群管理的場域。林業及自然保育署於2025年6月推出「保育共生地認證方案」，申請場域須具備明確的生物多樣性價值，包括瀕危物種棲地、關鍵生態系、具生態連結功能區域，或承載文化與自然共存的生活地景。

「玉山瓦拉米計畫」自2014年啟動，以物種保育、棲地維護及環境永續為核心，協助南安部落推動有機農業轉型與地方創生，目前已累積19.6公頃水稻田轉作有機。同時透過導入生態系統服務概念，增加田區棲地多樣性，改善農田結構，營造多物種共存的友善環境，並為瀕危魚種「菊池氏細鯽」打造穩定棲地。

此外，鼓勵在地農民運用布農族傳統生態智慧，透過水路調整、棲地營造及農法轉型，提升田區遮蔽性與水質穩定性，讓農田不僅是生產場域，更成為生態廊道一環。同時也將食農教育帶入在地國小，由部落長者親自帶領學童學習布農傳統作物種植、採集、烹調與種子保存，傳承文化也讓下一代在與自然的互動中建立永續價值觀，形成跨世代生態守護力量。

玉山銀亦透過金融創新擴大自然保育影響力。2025年攜手中油簽訂台灣首筆「OECM連結貸款」，將「保育共生地認證」納入生物多樣性績效指標，於本次同步取得首批OECMs認證，展現企業與金融機構協力的具體成果。

展望未來，玉山將持續深化在地實踐，並結合金融專業與國際合作平台，推動資金流向具生態效益的場域，攜手政府、產業與非營利組織，邁向兼具氣候韌性、自然和諧與淨正效益的永續未來。

農業部 林保署

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