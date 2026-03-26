永豐責任投資獲好評 旗下銀行、證券、投信列盡職治理績優生

永豐金控（2890）旗下子公司-永豐銀行、永豐金證券及永豐投信落實責任投資，共同入榜臺灣證券交易所2025年「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。

永豐金控表示，該名單以「政策制定與遵循」與「實務執行與揭露」二大構面進行評比，肯定子公司以機構投資人身分促進被投資公司重視永續發展，共同邁向「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

臺灣證券交易所昨（25）日舉行2025年「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」頒獎典禮，永豐金控旗下三家子公司獲選。

永豐銀行表示，遵循集團永續主軸、接軌聯合國「責任投資」原則，於投資流程及決策納入ESG評估分析，包括投資前產業評估、投資動撥後定期風險管理及深化企業議合行動等，逐年降低高碳排曝險且調升永續策略性投資部位，透過資金的力量引導企業夥伴共同推動淨零低碳轉型，已連續二年獲盡職治理名單肯定。

永豐金證券自2018年簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」以來，逐年發布盡職治理報告，並從擴大敏感性產業界定、強化ESG風險評估到完善利益衝突管理與議合機制，以ESG投票原則嚴謹審視股東會議案，確保投票行為與永續價值提升一致，而配合母公司永豐金控去碳策略，累計主辦承銷綠色案件數穩居同業第一。本次已是連續五年入選盡職治理名單。

永豐投信指出，長期秉持「為受益人與股東創造長期穩健價值」的使命，並遵循「機構投資人盡職治理守則」，積極出席被投資企業股東會、行使投票權，並與該企業保持建設性對話，以受益人長期最佳利益為原則；未來將深化盡職治理實務，提升與被投資企業的互動品質，並保持公開透明的揭露方式以鞏固投資人信任，同時推動台灣資本市場邁向永續與國際化。