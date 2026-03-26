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國泰金迎四喜 盡職治理大贏家 四子公司落實永續金融獲肯定 入列較佳名單

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」公布，國泰金控旗下子公司即拿下四席，成果豐碩。國泰金控／提供
2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」公布，國泰金控旗下子公司即拿下四席，成果豐碩。國泰金控／提供

臺灣證券交易所公布2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券等四大子公司皆入列，國泰人壽更為國內唯一六度入選的業者，展現積極恪遵「政策與遵循聲明」、「實務與揭露」兩大構面，盡職治理綜效表現優異，再獲證交所高度評價。

2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」之國內組名單共計35家機構投資人、國外組則計有五家機構投資人，國泰金控旗下子公司即拿下四席，成果豐碩。

國泰人壽為國內唯一六度入選業者，在30項評比指標中連續四年獲得滿分，且本次亦獲選為卓越獎（即前10%） ，展現長期深耕責任投資的卓越成果。作為全台首家簽署「機構投資人盡職治理守則」的保險業者，國壽首創「ESG風險審核程序」，將ESG因子納入投資決策中，建立完善整合管理機制。

國泰世華銀行連續五年上榜，歷年皆表現優異，積極落實企業永續，董事會中設有「永續發展委員會」，並依據任務性質設置「永續治理、責任投資、責任商品、員工幸福、綠色營運、社會共榮」等六個永續任務小組，確保ESG精神能融入公司多元業務中。

國泰產險第三度入列，在30項評比指標中獲得滿分，持續遵循聯合國責任投資原則與《機構投資人盡職治理守則》，並建立完善的 ESG 風險評估及定期盤查機制，確保投資決策同時具備永續視野與風險控管。

此外，國泰產險定期於公開平台揭露相關資訊，在執行面與資訊揭露等多項評比指標中獲高度肯定。

國泰證券連續三年入選，且連續兩年在評比指標中，獲得全數滿分的佳績。秉持「責任投資、誠信治理」理念，積極推動企業議合行動 ，發揮中介者角色，建立起集團內外部、機構投資人等各方的「企業議合生態圈」，不僅透明揭露議合歷程與投票權行使，更將ESG納入投資風險評估及事後管理政策，強化企業永續影響力。

國壽

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