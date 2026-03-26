臺灣證券交易所公布2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券等四大子公司皆入列，國泰人壽更為國內唯一六度入選的業者，展現積極恪遵「政策與遵循聲明」、「實務與揭露」兩大構面，盡職治理綜效表現優異，再獲證交所高度評價。

2026-03-26 01:05