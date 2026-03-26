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王道銀衝獲利成長
王道銀行（2897）董事長駱怡君昨（25）日表示，今年將力拚獲利成長，包括中型市場企業（MME）業務、消金業務，預期將在今年逐漸開花結果，同時將積極拓展財富管理業務，取得財管2.0執照與進駐高雄亞灣專區。
在海外布局方面，將加大美國子行華信銀行經營，澳洲雪梨代表處正申請升格分行，除此之外，透過創投子公司在新加坡成立公司，作為進軍東南亞戰略平台。
王道銀行昨（25）日舉行媒體春酒，2025年每股稅後純益0.61元。日前董事會已通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利0.52元，創2017年掛牌上市以來新高。
駱怡君坦言，去年獲利衰退的主因在於認列日盛台駿租賃虧損，但日盛台駿團隊已推動改善措施，希望有助於今年穩健發展。
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