台彩Q1業績衝高 逼近900億

台灣彩券公司在去年締造公益彩券史上單年度業績新高後，今年第一季業績持續亮眼，截至今年三月廿二日止，今年公益彩券銷售金額累積達八九八點九億元，較去年同期八六二點三億元成長百分之四點二四。

台彩昨天舉辦媒體春酒，董事長黃志宜、總經理謝志宏共同出席，會中公布今年以來的業績。台彩統計，截至三月廿二日，立即型彩券銷售六三七億元、年增百分之九點三四，顯示買彩券已成為民眾春節期間必備年節儀式感；電腦型彩券則銷售二六一點九億元，較去年同期減少百分之六點三七，買氣稍降，但整體彩券市場熱度不減。

黃志宜表示，春節是彩券傳統銷售旺季，買張彩券試試新春好手氣儼然已成過年期間親朋好友聚會及闔家團圓不可或缺的儀式感。台彩指出，立即型彩券今年在春節前發行的千萬、百萬獎項及總獎金，均刷新歷年紀錄，而截至廿二日，「2000萬超級紅包」頭獎兩千萬還剩一個，民眾仍有機會成為千萬富翁。

電腦型彩券方面，今年以來已經誕生十九位頭獎得主，包括十六位大樂透頭獎、及三位威力彩頭獎得主；截至廿二日共開出十三次大樂透、兩次威力彩頭獎，是民國一○三年以來，同期間開出頭獎次數與頭獎得主最多的一年。

展望今年，黃志宜表示，穩健提升公益盈餘與照顧弱勢就業是台灣彩券持續努力的目標，期望在去年業績基礎上實現微幅成長，今年度銷售目標為一千七百億元。