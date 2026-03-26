聽新聞
0:00 / 0:00

台彩Q1業績衝高 逼近900億

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
台灣彩券公司今年首季業績亮眼。圖為台彩董事長黃志宜（右）與總經理謝志宏（左）。記者賴昭穎／攝影
台灣彩券公司今年首季業績亮眼。圖為台彩董事長黃志宜（右）與總經理謝志宏（左）。記者賴昭穎／攝影

台灣彩券公司在去年締造公益彩券史上單年度業績新高後，今年第一季業績持續亮眼，截至今年三月廿二日止，今年公益彩券銷售金額累積達八九八點九億元，較去年同期八六二點三億元成長百分之四點二四。

台彩昨天舉辦媒體春酒，董事長黃志宜、總經理謝志宏共同出席，會中公布今年以來的業績。台彩統計，截至三月廿二日，立即型彩券銷售六三七億元、年增百分之九點三四，顯示買彩券已成為民眾春節期間必備年節儀式感；電腦型彩券則銷售二六一點九億元，較去年同期減少百分之六點三七，買氣稍降，但整體彩券市場熱度不減。

黃志宜表示，春節是彩券傳統銷售旺季，買張彩券試試新春好手氣儼然已成過年期間親朋好友聚會及闔家團圓不可或缺的儀式感。台彩指出，立即型彩券今年在春節前發行的千萬、百萬獎項及總獎金，均刷新歷年紀錄，而截至廿二日，「2000萬超級紅包」頭獎兩千萬還剩一個，民眾仍有機會成為千萬富翁。

電腦型彩券方面，今年以來已經誕生十九位頭獎得主，包括十六位大樂透頭獎、及三位威力彩頭獎得主；截至廿二日共開出十三次大樂透、兩次威力彩頭獎，是民國一○三年以來，同期間開出頭獎次數與頭獎得主最多的一年。

展望今年，黃志宜表示，穩健提升公益盈餘與照顧弱勢就業是台灣彩券持續努力的目標，期望在去年業績基礎上實現微幅成長，今年度銷售目標為一千七百億元。

頭獎 彩券 台彩 大樂透 威力彩

延伸閱讀

7-11、全家、全聯開出6張千萬發票「獎落5縣市」 最低花39元中獎

超夯！壽險業今年前二月誕生三張「百億神單」 銷售超過400億元

億元頭獎中獎婦要帶80多歲母搭郵輪 捐千萬回饋社會、讓弟弟退休

花100元中1億！苗栗中年婦女中大樂透頭獎 第一時間反應藏洋蔥

相關新聞

金融系統演練 ATM交易28日下午2時暫停跨行服務50分鐘

財金公司今天表示，預計於3月28日辦理「金融資訊系統維護暨雲端備援演練」，演練期間將於當日下午2時至2時50分暫停跨行服務50分鐘，請民眾留意。

台彩Q1業績衝高 逼近900億

台灣彩券公司在去年締造公益彩券史上單年度業績新高後，今年第一季業績持續亮眼，截至今年三月廿二日止，今年公益彩券銷售金額累積達八九八點九億元，較去年同期八六二點三億元成長百分之四點二四。

超夯！壽險業今年前二月誕生三張「百億神單」 銷售超過400億元

今年前二月國內外股市驚驚漲，投資型保單熱銷，據統計，國泰人壽率先誕生三張「百億神單」，銷售金額突破400億元，皆為投資型商品，並預期今年上半年投資型保單銷售可望持續穩健發展，但由於近期地緣政治風險與國際局勢變化，短期銷售可能受市場波動影響。

外資轉匯入了 新台幣匯價連2升暫告別「32」字頭

外資25日反手買超台股363億元，在台北外匯市場也明顯由先前的匯出轉為匯出，新台幣終場則收在31.952元、升值7.6分，呈現連2升，並暫時揮別「32」字頭，成交量23.835億美元。

安達產險因應櫻花季旅遊熱潮 升級旅平險保障

隨著日本、韓國進入櫻花盛開季，台灣旅客出國旅遊需求持續升溫。日本與韓國一直是台灣旅客最受歡迎的旅遊目的地，其中日本在匯率因素帶動下，預期也將吸引更多台灣旅客前往。賞櫻行程通常安排緊湊，旅客常需在短時間內造訪多個景點，再加上季節轉換與氣候差異，可能增加旅途中突發疾病的風險。

實踐金融平權 台中銀行視障語音 ATM 布建率衝破50%

台中銀行（2812）積極響應金管會「金融友善服務準則」，為落實普惠金融並打造無障礙金融環境，近日內又再持續裝設視障語音ATM，使全台具備此功能的ATM服務台數占比已正式突破50%大關，等同每兩台ATM就有一台能提供視障朋友獨立操作的金融服務。這也展現了台中銀行對於身心障礙族群需求的重視，更進一步推動了普惠金融的深度與廣度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。