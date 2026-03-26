台彩公益彩券 銷售金額衝高

台灣彩券公司昨（25）日公布今年以來截至3月22日為止，公益彩券銷售金額累積達898.9億元，較去年同期862.3億元成長4.24%。其中，立即型彩券銷售達637億元，年增9.34%，成績亮眼，顯示買彩券已成為民眾春節期間必備年節儀式感。

至於電腦型彩券累計銷售261.9億元，較去年同期減少6.37%，主要受威力彩頭獎累積金額差異與BINGO BINGO賓果賓果加碼方式影響，買氣稍降，但整體彩券市場熱度依舊不減。

台彩昨日舉辦媒體春酒，由董事長黃志宜、總經理謝志宏共同出席，會中公布今年開年以來的銷售成果。

黃志宜表示，台灣彩券推廣「每張彩券都能為台灣這片土地帶來更多好事」的公益理念，讓一些原本不買彩券的民眾也漸漸開始接受買彩券就是做公益，不僅讓彩券業績成長，靈活的廣宣策略與公益活動，也讓彩券公益的形象日漸提升。

立即型彩券今年在農曆春節前發行的千萬、百萬獎項及總獎金，均刷新歷年紀錄，且過年後市場買氣仍持續暢旺，今年春節後已有三波刮刮樂產品上市，截至3月22日止，「2,000萬超級紅包」頭獎2,000萬還剩下一個，民眾想要成為千萬富翁，仍有機會。

而電腦型彩券方面，一開年也是頻傳開獎消息，迄今為止，今年已經誕生19位頭獎得主，包括16位大樂透頭獎、及三位威力彩頭獎得主，比起往年的開獎次數，今年初截至3月22日，共開出13次大樂透、兩次威力彩頭獎，是從2014年以來，同期間開出頭獎次數與頭獎得主最多的一年。

展望今年，黃志宜表示，穩健提升公益盈餘與照顧弱勢就業是台灣彩券持續努力的目標，期望在去年業績基礎上實現微幅成長，今年度銷售目標為1,700億元。他也強調，穩健的業績將轉化為更豐沛的公益彩券盈餘，持續挹注地方社會福利、老人、兒童照護以及弱勢就業等領域，確保每一張公益彩券背後的善意可以發揮實質效益。

台彩總經理謝志宏則分享一起溫馨感人的中獎故事。去年12月20日在苗栗中得1億元頭獎的50多歲婦女，得知中獎後第一時間不是規劃自身享受，而是立即致電在科技公司任職、多年來扛起家計的弟弟，告訴他「可以退休了」，以感謝其長期為家庭付出的辛勞。同時，她也規劃帶80多歲的母親搭乘郵輪出國旅遊，圓長輩多年想遠行的心願，並捐千萬回饋社會，展現濃厚親情與回饋之心。