一銀挺銀髮族 拓展安養信託

台灣步入超高齡社會，高齡者的財務規劃、傳承及安養議題因此備受重視，第一銀行為擴增高齡者不動產信託資產活化功能，昨（25）日與力興資產簽訂合作意向書，透過跨業結盟合作，雙方相互轉介客戶，深化安養信託客戶服務範圍。

第一銀行及力興資產打造信託及包租代管的一站式服務，對於擁有多間不動產及出租需求的民眾，可以將不動產信託給第一銀行，再由力興資產以包租代管方式，協助出租及管理房屋，不但降低資產遭不當挪用及詐騙的風險，更避免財產繼承糾紛或房屋租賃管理等困擾，提供不動產活化收益，同時增加穩定金流，協助完善財產管理。

力興資產設立於2004年，為台灣金聯資產管理股份有限公司全資子公司，長期深耕住宅相關業務，秉持「居住正義・永續三安」理念，持續推動平價住宅、公辦都市更新及包租代管等業務發展，致力於建構更穩健、透明且值得信賴的住宅服務體系。

第一銀行長期深耕安養信託與傳承信託，並因應民眾安養需求及資產種類的多元化，推出安養模組化信託契約，讓客戶可依需求將多元資產及多重功能整合於單一信託契約，同時推出「珍愛美滿」及「珍愛傳富」信託，提供彈性客製化信託，將安養照護、財產管理及資產5傳承等三大需求，結合於一份信託契約，提供更完整的信託服務與保障。

截至2025年底，第一銀行安養信託累積受益人數破萬人，管理安養信託財產近420億元，未來也將透過異業結盟與其他專業機構合作，擴增不動產保全型信託、高齡者安養信託及珍愛傳承信託等服務，提供高齡者客製化且更為完善的信託金融服務，實現「就在你左右」的經營理念，成為客戶心中最值得信賴的第一品牌。