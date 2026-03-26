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元大金將100%持有元大投信

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

元大金控（2885）昨（25）日宣布，為了強化集團業務合作，提供客戶全面金融商品與服務，將透過股權轉換方式，將目前持股74.71%的元大投信，成為100%持股的子公司，換股比例為以一股元大投信股票換發5.2583股元大金控。

元大金控總經理黃維誠昨日傍晚赴證交所舉行重大訊記者會，黃維誠表示，元大金與元大投信昨日召開董事會，決議通過股份轉換案。

元大金控計劃透過發行新股，以每一股元大投信股票換發5.2583股元大金控股票的方式，收購目前尚未持有的元大投信股權，使其成為元大金控100%持股的子公司。

元大金並表示，該案將提交至今年6月12日的股東常會，待主管機關核准後實施。黃維誠說，此舉的目的在深化元大金控的資本市場專家形象、整合集團資源，並提升長期獲利能力與企業價值。

元大投信成立於1992年，主要經營基金發行與全權委託業務。 截至民國今年2月底，總管理資產規模約3.43兆元，是國內第一大公募基金業者與ETF發行商。 旗下熱門產品包括0050（元大台灣50）和0056（元大高股息），總受益人數達625.9萬人，為業界第一。

黃維誠說，這次股份轉換的策略目標是深化元大金控「資本市場專家」的品牌形象，強化集團業務合作，提供客戶全面金融商品與服務。落實元大金控整合集團資源的策略目標，並發揮綜效。有利於元大金控強化長期獲利能力，推動企業價值提升，為股東創造最大利益。

資本市場 元大金控 元大投信

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