聽新聞
0:00 / 0:00

財政部長談投信公公併：按規劃進行

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

針對公股整併議題，財政部規劃投信先行，財政部長莊翠雲昨（25）日表示，公股投信四合一仍按照規劃進程進行，等到時機成熟將會對外公開說明。

立法院財政委員會昨日邀集財政部長莊翠雲及國營事業董事長、總經理備詢時，立委賴士葆也關切，公股投信四合一，在第一金（2892）主導下目前合併進度為何。

第一金董事長邱月琴表示，由於第一金為上市公司，對於併購案將基於保護員工、客戶權益、股東權益進行評估分析還在進行中。兆豐金董事長董瑞斌也表示有關任何併購案，在沒送董事會前皆無法評論；合庫金董事長林衍茂、華南金董事長陳芬蘭則回應，目前尚未送董事會。莊翠雲強調，公股投信四合一是按照規劃進程進行，這四家皆是上市公司都會按照法律規範進行。

投信 董事長 財政部

延伸閱讀

元大金重訊記者會宣布換股 將100%持股元大投信

新青安7月底屆期…莊翠雲曝「2.0版」方向規劃 「80條款」尚未定案

國票金經營權將變天 財長否認配合特定民股、按實力原則提名

國票金改選公股立場 莊翠雲：按照實力原則處理

相關新聞

財政部長談投信公公併：按規劃進行

針對公股整併議題，財政部規劃投信先行，財政部長莊翠雲昨（25）日表示，公股投信四合一仍按照規劃進程進行，等到時機成熟將會對外公開說明。

元大金將100%持有元大投信

元大金控昨（25）日宣布，為了強化集團業務合作，提供客戶全面金融商品與服務，將透過股權轉換方式，將目前持股74.71%的元大投信，成為100%持股的子公司，換股比例為以一股元大投信股票換發5.2583股元大金控。

國泰金迎四喜 盡職治理大贏家 四子公司落實永續金融獲肯定 入列較佳名單

臺灣證券交易所公布2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券等四大子公司皆入列，國泰人壽更為國內唯一六度入選的業者，展現積極恪遵「政策與遵循聲明」、「實務與揭露」兩大構面，盡職治理綜效表現優異，再獲證交所高度評價。

永豐責任投資獲好評 旗下銀行、證券、投信列盡職治理績優生

永豐金控旗下子公司-永豐銀行、永豐金證券及永豐投信落實責任投資，共同入榜臺灣證券交易所2025年「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。

王道銀衝獲利成長

王道銀行董事長駱怡君昨（25）日表示，今年將力拚獲利成長，包括中型市場企業（MME）業務、消金業務，預期將在今年逐漸開花結果，同時將積極拓展財富管理業務，取得財管2.0執照與進駐高雄亞灣專區。

玉山銀挺生物多樣性 瓦拉米計畫獲首批保育共生地認證

玉山銀行「玉山瓦拉米計畫」昨（25）日取得台灣首批「保育共生地」認證，成為邁向「30×30」生物多樣性保育目標的重要實踐案例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。