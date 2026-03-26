財政部長談投信公公併：按規劃進行

針對公股整併議題，財政部規劃投信先行，財政部長莊翠雲昨（25）日表示，公股投信四合一仍按照規劃進程進行，等到時機成熟將會對外公開說明。

立法院財政委員會昨日邀集財政部長莊翠雲及國營事業董事長、總經理備詢時，立委賴士葆也關切，公股投信四合一，在第一金（2892）主導下目前合併進度為何。

第一金董事長邱月琴表示，由於第一金為上市公司，對於併購案將基於保護員工、客戶權益、股東權益進行評估分析還在進行中。兆豐金董事長董瑞斌也表示有關任何併購案，在沒送董事會前皆無法評論；合庫金董事長林衍茂、華南金董事長陳芬蘭則回應，目前尚未送董事會。莊翠雲強調，公股投信四合一是按照規劃進程進行，這四家皆是上市公司都會按照法律規範進行。