國票金改選 公股拚奪主導權

國票金（2889）將在今年5月29日舉行股東常會改選董事，立法院財政委員會昨（25）日邀請財政部進行業務報告，藍綠立委也關切國票金經營權大戰。財政部長莊翠雲表態，這次改選公股將會展現股權實力原則，若取得主導權會回到公司治理，不會配合特定民股。

立委追問，目前泛公股持股已達22%，居主導地位，公股後續是否會派任董事長及總經理？莊翠雲則表示，還沒有確定。

立法院財委會昨日邀集財政部進行業務報告，包括財政部長莊翠雲及國營事業董事長、總經理列席備詢，立委賴士葆、郭國文等多名立委皆關切，公股將參與國票金改選一事。

賴士葆指出，泛公股買到國票金22%以上持股，且計畫在今年5月的改選中取得經營權、還要增設副董事長，他指出，花了人民的納稅錢介入經營權，並且可能派駐董事長、總經理，如此違反了37年來民營化浪潮。賴士葆質疑，金管會嚴格限制壽險業動用保戶資金介入經營權，甚至不得行使表決權，同理，財政部怎麼可以用納稅人的錢，取得民營企業經營權？引發外界質疑，是不是為了特定集團來護航？

立委郭國文則點出，泛公股持有國票金股票從8%提高至22%，至少砸了60多億元，是否為了配合特定民股，若沒有要配合特定民股，是否意味著將由公股將介入主導？

莊翠雲回應，沒有配合特定民股，泛公股轉投資相關事業是基於公司治理及相關規範，目前國票金董事會當中，第一銀行、合庫銀行皆有派一名董事，會請董事代表人忠實執行職務及盡善良管理人義務，至於國票金5月底改選，公股後續將按照股權實力進行提名。

賴士葆再追問，公股是不是會派任董事長及總經理？莊翠雲則表示，還沒有確定，因股東會也尚未召開。

莊翠雲重申，這次改選公股會展現股權實力原則，如果取得主導權將回到公司治理、穩健經營，不會配合特定民股。