證交所2025年度 機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單頒獎典禮圓滿成功

臺灣證券交易所3月25日舉行2025年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單頒獎典禮，表揚評比結果排名前百分之二十五之機構投資人。典禮邀請金融監督管理委員會證券期貨局副局長黃仲豪蒞臨致詞及擔任頒獎人，並邀集主管機關及盡職治理守則諮詢委員會委員共襄盛舉。

臺灣證券交易所總經理李愛玲致詞表示，隨著機構投資人對上市櫃公司影響力日益提升，企業亦愈加重視與投資人的議合與溝通，證交所近年推動「提升企業價值（Power Up）」計畫，並規劃推出2.0版本，鼓勵企業強化中長期策略規劃，提升資訊透明度與市場信任。另透過證交所子公司臺灣指數公司建置IR議合服務平台，促進機構投資人與企業間之雙向對話，目前已有逾800家上市櫃公司參與，未來證交所將持續攜手機構投資人及主管機關，深化議合機制，強化企業治理與資本市場韌性，並提升我國資本市場國際能見度。

黃仲豪致詞時表示，我國自2016年推動《機構投資人盡職治理守則》，由證交所建立公開評比機制，致力推動盡職治理，並在2026年舉辦頒獎典禮肯定機構投資人努力。近年我國機構投資人在盡職治理參與方式及議合深度，都較過去更廣，影響力更大，推動上呈現三大趨勢：

一、機構投資人已成為推動公司治理的重要力量

近年我國公司治理推動力道，除來自企業自發精進治理，以及主管機關與證交所透過相關法規與制度引導外，機構投資人於盡職治理所扮演角色亦日益重要，並逐步成為推動公司治理深化的重要力量。

二、議合方式趨於多元，企業對話機制持續深化

近年機構投資人推動治理之方式已更趨多元，除透過共同議合等方式加強與企業互動外，亦可藉由證交所推出的議合平台，進一步促進與公司的溝通對話。

三、議合議題由治理面擴大至永續及人權等面向

機構投資人關注議題已不再侷限於董事會運作及審計委員會等傳統治理面向，而是進一步延伸至永續發展、供應鏈管理及人權等議題，顯示盡職治理的關注範圍更加廣泛。

證交所希望藉由這次頒獎典禮，肯定表現優異的機構投資人對盡職治理重視，以促進公司間良性競爭與互相學習，進而帶動整體機構投資人提升盡職治理資訊揭露水準，強化資本市場的信任基礎與永續發展動能。