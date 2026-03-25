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合庫銀盡職治理表現卓越 再獲證交所肯定

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
合庫銀行入選證交所「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，由銀行局主秘周正山頒獎，合庫銀行副總經理張玫蓉代表領獎。合庫銀行／提供
合庫銀行入選證交所「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，由銀行局主秘周正山頒獎，合庫銀行副總經理張玫蓉代表領獎。合庫銀行／提供

合庫銀行以具體行動響應政府永續投資理念，並積極落實ESG企業責任，持續扮演機構投資人盡職治理角色，發揮金融影響力；2025年度再度入選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，自「簽署盡職治理遵循聲明」之148家機構投資人中脫穎而出，ESG資訊揭露質量及透明度獲各界肯定。

合庫銀行為支持主管機關倡導之公司治理3.0目標，近年不斷精進機構投資人盡職治理實務與相關資訊揭露品質，將ESG關鍵指標納入投資決策評估，並關注投資標的之環境保護與社會責任表現，投資後透過多元管道與被投資公司進行議合，2025年度共計參與116家次的公司股東會投票，達成「電子投票比例100%」之目標；更實體出席7家股東會，針對未來公司發展及ESG相關議題提問，傳達合庫銀行作為機構投資人對於永續轉型之關注。

合庫近年於ESG領域積極耕耘成果亮眼，除為首家以金控名義簽署赤道原則、通過科學基礎減碳目標倡議中期減碳目標審核之公股金控外，於國際碳揭露專案（CDP）氣候變遷議題連續二年入選最高A級（Leadership Level）評等，展現對永續發展的高度重視與積極投入。

未來合庫銀行將持續接軌國際永續趨勢，深植ESG投資理念，善用金融資源配置，以具體行動展現股東行動主義的實質影響力，成為公股銀行表率。

合庫

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