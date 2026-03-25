賞櫻必備！安聯人壽旅平險櫻花季抽獎活動開跑

春日浪漫賞櫻去！隨著4月日韓櫻花季即將來到，以及後續清明連假，預計掀起多波海外旅遊潮，網路投保快速方便，安聯人壽提醒民眾出遊可考慮投保旅行平安險，有了完整保障才能安心追櫻。因應賞櫻人潮，安聯人壽推出「2026全球春花巡禮安心漫遊投保抽」抽獎活動，即日起至5月31日前完成網路投保旅平險者，就有機會抽中「花見旅人禮」迪卡儂新臺幣300元好禮即享券；凡是海外旅遊並完成網路投保旅平險者，可加碼抽「花見漫遊禮」500元凱撒飯店即享券。

根據交通部觀光署最新資料顯示，2025全年國人出國累計人次將近1,900萬人，較前一年同期成長12.43%，創歷史新高；緊接而來的清明連假適逢日韓賞櫻季，加上請4天假就能開心玩9天來趟深度漫旅，預期也將是出遊高峰期。安聯人壽表示，海外旅遊最怕遇上不可預期的身體不適或是意外傷害，需在國外緊急就醫，而賞花季節最擔心的就是花粉症過敏，破壞遊興，出發前最好投保海外旅遊平安保險，以獲得更完善的保障。「安聯人壽安心Go旅行平安保險(112)」附加「安聯人壽安心Go傷害醫療保險給付附加條款」與「安聯人壽安心Go海外突發疾病醫療健康保險附約」雙重醫療保障，享有海外突發疾病住院、急診和門診醫療等保障，讓海外旅遊保障更升級，只要年滿18歲，最遲出發前一小時花幾分鐘就可以網路投保旅行平安險，赴日韓賞櫻更安心。保費部分，以飛往日本4天投保600萬旅行平安保險，附加60萬傷害醫療保險給付附加條款及60萬海外突發疾病醫療健康保險附約為例，也僅需支付保險費461元，平均一天約115元，民眾可依自身需求評估適合的保障額度，為自己和家人規劃合適的保障項目。

時序進入賞櫻季節，安聯人壽秉持以「守護前行，精彩可期」（We Secure Your Future）的初衷提醒國人，無論是國內三天二夜小旅行，或是海外九天八夜度假去，都可善用網路投保旅平險「六要」口訣：要提早買、保額要充足、意外疾病都要有、海外旅行要有海外急難救助服務、國內外旅遊都要投保及要將投保的起迄時間設定在「出門」和「到家」，全程有保障，並透過註冊加入、投保試算、及快速繳費「三步驟」，輕鬆完成網路投保，然後即可帶著愉快的心情踏上旅途。

春日櫻花盛開，無論國旅春遊或出國賞花都要安心漫遊！安聯人壽提醒民眾外出旅遊要注意自身健康狀況，尤其出國旅遊最怕生病意外，出發前別忘投保旅平險，趁現在開始規劃連假春遊保障最合適，即日起至2026年5月31日前完成網路投保旅平險，即可享有多重保障，還有機會抽中「花見旅人禮」迪卡儂300元好禮即享券，海外旅遊投保還可以加碼抽「花見漫遊禮」，有機會獲得500元凱撒飯店即享券，讓全家更能安心旅行、保障隨行。