超夯！壽險業今年前二月誕生三張「百億神單」 銷售超過400億元

今年前二月國內外股市驚驚漲，投資型保單熱銷，據統計，國泰人壽率先誕生三張「百億神單」，銷售金額突破400億元，皆為投資型商品，並預期今年上半年投資型保單銷售可望持續穩健發展，但由於近期地緣政治風險與國際局勢變化，短期銷售可能受市場波動影響。

近年來，在壽險公司積極推動下，出現不少「百億神單」，業者資料顯示，今年前二月，市場上已有三張保單銷售金額突破百億元，且都出自國泰人壽，分別為「月月永溢台外幣變額年金/變額壽險」，前二月銷售金額達155億元；「月月泰利台外幣變額年金/變額壽險」，前二月銷售金額達144.1億元；「鑫超月得益台外幣變額年金/變額壽險」前二月銷售金額113.9億元。

國泰人壽分析投資型保單的熱銷原因，主要是延續去年下半年市場回溫動能，並在今年初出國獎勵推動及新類全委帳戶募集等因素進一步帶動銷量。今年熱銷投資型保單中，「月月永溢」、「月月泰利」、「鑫超月得益」三大系列商品最受保戶青睞。三者皆連結專家代操月撥回類全委帳戶，主打提供穩定現金流，協助保戶在市場震盪中穩健累積退休資產，打造「類月退俸」現金流，滿足樂齡理財需求。

展望今年上半年，國泰人壽表示，在AI熱潮帶動科技產業成長、全球降息循環逐步啟動的環境下，多數投資人對中長期市場前景仍維持樂觀，預期投資型保單銷售可望持續穩健發展；但由於近期地緣政治風險與國際局勢變化，短期銷售發展仍可能受市場波動影響。

回顧過往，2019年銷售超過百億的保單有21張，銷售金額2,887億元；2020年受到新冠疫情引起的資本市場波動等因素影響，僅剩下9張，銷售1,043億元；2023年更是因美國聯準會接連升息，保單買氣明顯衰退，銷售超過百億的保單只剩4張，金額562億元，為近年最低成績；2024年市況好轉，有11張百億保單，銷售金額超過2,300億元；2025年聯準會重啟降息循環，加上全球股市走強，誕生了17張百億保單，銷售近3,200億元。