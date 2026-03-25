快訊

元大金通過5.2583股換1股元大投信 完全收購元大投信股權

LINE免費貼圖3款！它有16種風格圖案高CP、「發射愛心光波」日常用語太Q

不認涉反滲透法 陸配徐春鶯遭裁定續押禁見3月

聽新聞
0:00 / 0:00

超夯！壽險業今年前二月誕生三張「百億神單」 銷售超過400億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
保單示意圖。圖／AI生成
保單示意圖。圖／AI生成

今年前二月國內外股市驚驚漲，投資型保單熱銷，據統計，國泰人壽率先誕生三張「百億神單」，銷售金額突破400億元，皆為投資型商品，並預期今年上半年投資型保單銷售可望持續穩健發展，但由於近期地緣政治風險與國際局勢變化，短期銷售可能受市場波動影響。

近年來，在壽險公司積極推動下，出現不少「百億神單」，業者資料顯示，今年前二月，市場上已有三張保單銷售金額突破百億元，且都出自國泰人壽，分別為「月月永溢台外幣變額年金/變額壽險」，前二月銷售金額達155億元；「月月泰利台外幣變額年金/變額壽險」，前二月銷售金額達144.1億元；「鑫超月得益台外幣變額年金/變額壽險」前二月銷售金額113.9億元。

國泰人壽分析投資型保單的熱銷原因，主要是延續去年下半年市場回溫動能，並在今年初出國獎勵推動及新類全委帳戶募集等因素進一步帶動銷量。今年熱銷投資型保單中，「月月永溢」、「月月泰利」、「鑫超月得益」三大系列商品最受保戶青睞。三者皆連結專家代操月撥回類全委帳戶，主打提供穩定現金流，協助保戶在市場震盪中穩健累積退休資產，打造「類月退俸」現金流，滿足樂齡理財需求。

展望今年上半年，國泰人壽表示，在AI熱潮帶動科技產業成長、全球降息循環逐步啟動的環境下，多數投資人對中長期市場前景仍維持樂觀，預期投資型保單銷售可望持續穩健發展；但由於近期地緣政治風險與國際局勢變化，短期銷售發展仍可能受市場波動影響。

回顧過往，2019年銷售超過百億的保單有21張，銷售金額2,887億元；2020年受到新冠疫情引起的資本市場波動等因素影響，僅剩下9張，銷售1,043億元；2023年更是因美國聯準會接連升息，保單買氣明顯衰退，銷售超過百億的保單只剩4張，金額562億元，為近年最低成績；2024年市況好轉，有11張百億保單，銷售金額超過2,300億元；2025年聯準會重啟降息循環，加上全球股市走強，誕生了17張百億保單，銷售近3,200億元。

保單 國泰人壽 美國聯準會

延伸閱讀

台彩115年首季業績衝新高 整體彩券銷售業績近900億元

元大人壽、元大投信強強聯手 全新推出美元投資帳戶

華南、國泰金法說股利聚焦 子公司獲利、今年展望同受矚目

相關新聞

金融系統演練 ATM交易28日下午2時暫停跨行服務50分鐘

財金公司今天表示，預計於3月28日辦理「金融資訊系統維護暨雲端備援演練」，演練期間將於當日下午2時至2時50分暫停跨行服務50分鐘，請民眾留意。

超夯！壽險業今年前二月誕生三張「百億神單」 銷售超過400億元

今年前二月國內外股市驚驚漲，投資型保單熱銷，據統計，國泰人壽率先誕生三張「百億神單」，銷售金額突破400億元，皆為投資型商品，並預期今年上半年投資型保單銷售可望持續穩健發展，但由於近期地緣政治風險與國際局勢變化，短期銷售可能受市場波動影響。

外資轉匯入了 新台幣匯價連2升暫告別「32」字頭

外資25日反手買超台股363億元，在台北外匯市場也明顯由先前的匯出轉為匯出，新台幣終場則收在31.952元、升值7.6分，呈現連2升，並暫時揮別「32」字頭，成交量23.835億美元。

安達產險因應櫻花季旅遊熱潮 升級旅平險保障

隨著日本、韓國進入櫻花盛開季，台灣旅客出國旅遊需求持續升溫。日本與韓國一直是台灣旅客最受歡迎的旅遊目的地，其中日本在匯率因素帶動下，預期也將吸引更多台灣旅客前往。賞櫻行程通常安排緊湊，旅客常需在短時間內造訪多個景點，再加上季節轉換與氣候差異，可能增加旅途中突發疾病的風險。

實踐金融平權 台中銀行視障語音 ATM 布建率衝破50%

台中銀行（2812）積極響應金管會「金融友善服務準則」，為落實普惠金融並打造無障礙金融環境，近日內又再持續裝設視障語音ATM，使全台具備此功能的ATM服務台數占比已正式突破50%大關，等同每兩台ATM就有一台能提供視障朋友獨立操作的金融服務。這也展現了台中銀行對於身心障礙族群需求的重視，更進一步推動了普惠金融的深度與廣度。

高盛第15屆年度全球保險業調查：逾半壽險業者估美未來三年將經濟衰退

根據高盛資產管理發布的第15屆年度全球保險業調查報告《靈活應變：投資實踐》（Adaptation in Action），多數保險公司將地緣政治緊張局勢及美國經濟放緩或衰退，列為其投資組合面臨的首要宏觀經濟風險。儘管存在這些憂慮，88%的保險業者預計標普500指數將在2026年進一步攀升，且62%計劃在2026年增加私募資產配置，與過去幾年的趨勢保持一致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。