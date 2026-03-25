聽新聞
0:00 / 0:00
永續金融標竿 凱基證券連兩年獲選「盡職治理資訊揭露優良證券商」
臺灣證券交易所「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」揭曉，凱基證券再次脫穎而出，連續兩年獲選為資訊揭露優良證券商並頒予表揚，充分展現公司在資訊透明、永續金融與責任投資上的領先地位；本年度評比中，凱基證券在「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」兩大構面均獲滿分，進一步凸顯其在永續治理架構、責任投資制度化方面的深厚實力與長期投入成果。
為接軌國際責任投資原則並推動永續金融，凱基證券自簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」後即制定「責任投資政策」，將ESG納入投資決策與風險評估，並透過關注被投資公司營運、出席股東會與議合互動落實盡職治理；在淨零行動上，凱基證券依循金控「永續金融承諾」，加入「碳核算金融聯盟」，導入國際投融資碳排管理標準並建構氣候風險管理機制，同時遵循SBTi推動全資產淨零目標，並於114年5月通過SBTi審核，展現積極落實碳管理、推動企業永續轉型的決心。
在永續金融推動面，凱基證券近年積極拓展綠色金融與ESG商品版圖，包含承銷綠色債券、推動永續發展交換債券、發行多檔ESG結構型商品，並與台灣大學合作建立ESG投資互動平台，提升年輕世代對責任投資的認知與參與，深化社會影響力，展現金融創新與ESG的深度融合。
凱基證券將持續優化盡職治理政策與資訊揭露，強化投票政策及議合透明度、深化責任投資流程、精進ESG風險管理與資訊揭露品質，並持續擴展永續金融商品與承銷能量，與企業共同落實永續發展目標，為市場及社會創造長期正向價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。