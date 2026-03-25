櫃買攜手資誠 力挺ESG及節能永續新創企業發展

為協助ESG及節能永續新創企業深入瞭解創櫃板Plus新制，櫃買中心（Taipei Exchange）攜手資誠聯合會計師事務所，於3月25日舉辦早安新創投資媒合會，邀集來自AI應用、線上租車平台及車主管理系統、廢輪胎再循環利用、智慧水產養殖、廢棄物再製輕質粒料等多家新創公司負責人及高階管理人員分享公司業務特色、核心價值及技術創新性，新創企業亦對創櫃板輔導資源表達高度肯定及興趣，現場交流氣氛熱絡。

本次交流活動中，櫃買中心代表針對創櫃板的好處、創櫃板plus新制內容、登錄流程等進行說明，並深入介紹創櫃板豐富的輔導資源包含會計師輔導建置基本內部控制及會計制度、投資或業務媒合活動、宣傳曝光機會、各級輔導課程及參展補助。資誠自2018年成立資誠創業成長加速器結合財務、稅務、法律及管理顧問服務等專業人才，至今已成功輔導79家潛力新創並媒合多項商業合作案，自2025年進駐t.Hub內科創新育成基地，為企業和新創夥伴創造雙贏局面，並將複製加速器培育新創經驗，提供專業的顧問服務和輔導規劃，協助t.Hub新創順利渡過早期階段並實現快速成長，提升競爭力與市場影響力。

櫃買中心提到，新創企業是臺灣經濟創新轉型的關鍵力量，中小微企業經輔導進入資本市場後，可增加知名度、業務或資金媒合機會、吸引人才並提升整體員工薪資水準，優化企業整體財務業務表現，對整體經濟發展有益。櫃買中心未來將持續與資誠攜手深入地區服務，協助更多企業加入創櫃板及邁向資本市場，從「隱形冠軍」成為「明日之星」。

有關創櫃板相關資訊，請參考櫃買中心官網創櫃專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。