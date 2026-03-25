快訊

這桌能吃飽？高中畢旅桌菜被嫌「不如進香團」 照片曝光掀兩派論戰

「塑膠袋之亂」延燒…部分便當店不提供 登山團也呼籲山友須自備

元大金今晚7點半召開重訊記者會 總經理說明董事會重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買攜手資誠 力挺ESG及節能永續新創企業發展

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心新創發展部組長何藹然（左三）、資誠聯合會計師事務所會計師顏裕芳（左四）、t.Hub內科創新育成基地執行長蘇拾忠（左五）合影留念。櫃買中心／提供
櫃買中心新創發展部組長何藹然（左三）、資誠聯合會計師事務所會計師顏裕芳（左四）、t.Hub內科創新育成基地執行長蘇拾忠（左五）合影留念。櫃買中心／提供

為協助ESG及節能永續新創企業深入瞭解創櫃板Plus新制，櫃買中心（Taipei Exchange）攜手資誠聯合會計師事務所，於3月25日舉辦早安新創投資媒合會，邀集來自AI應用、線上租車平台及車主管理系統、廢輪胎再循環利用、智慧水產養殖、廢棄物再製輕質粒料等多家新創公司負責人及高階管理人員分享公司業務特色、核心價值及技術創新性，新創企業亦對創櫃板輔導資源表達高度肯定及興趣，現場交流氣氛熱絡。

本次交流活動中，櫃買中心代表針對創櫃板的好處、創櫃板plus新制內容、登錄流程等進行說明，並深入介紹創櫃板豐富的輔導資源包含會計師輔導建置基本內部控制及會計制度、投資或業務媒合活動、宣傳曝光機會、各級輔導課程及參展補助。資誠自2018年成立資誠創業成長加速器結合財務、稅務、法律及管理顧問服務等專業人才，至今已成功輔導79家潛力新創並媒合多項商業合作案，自2025年進駐t.Hub內科創新育成基地，為企業和新創夥伴創造雙贏局面，並將複製加速器培育新創經驗，提供專業的顧問服務和輔導規劃，協助t.Hub新創順利渡過早期階段並實現快速成長，提升競爭力與市場影響力。

櫃買中心提到，新創企業是臺灣經濟創新轉型的關鍵力量，中小微企業經輔導進入資本市場後，可增加知名度、業務或資金媒合機會、吸引人才並提升整體員工薪資水準，優化企業整體財務業務表現，對整體經濟發展有益。櫃買中心未來將持續與資誠攜手深入地區服務，協助更多企業加入創櫃板及邁向資本市場，從「隱形冠軍」成為「明日之星」。

有關創櫃板相關資訊，請參考櫃買中心官網創櫃專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。

經濟發展 資本市場 櫃買中心

延伸閱讀

造亞洲創新籌資平臺 證交所攜台經院、資策會啟動前瞻產業專題合作

相關新聞

金融系統演練 ATM交易28日下午2時暫停跨行服務50分鐘

財金公司今天表示，預計於3月28日辦理「金融資訊系統維護暨雲端備援演練」，演練期間將於當日下午2時至2時50分暫停跨行服務50分鐘，請民眾留意。

外資轉匯入了 新台幣匯價連2升暫告別「32」字頭

外資25日反手買超台股363億元，在台北外匯市場也明顯由先前的匯出轉為匯出，新台幣終場則收在31.952元、升值7.6分，呈現連2升，並暫時揮別「32」字頭，成交量23.835億美元。

安達產險因應櫻花季旅遊熱潮 升級旅平險保障

隨著日本、韓國進入櫻花盛開季，台灣旅客出國旅遊需求持續升溫。日本與韓國一直是台灣旅客最受歡迎的旅遊目的地，其中日本在匯率因素帶動下，預期也將吸引更多台灣旅客前往。賞櫻行程通常安排緊湊，旅客常需在短時間內造訪多個景點，再加上季節轉換與氣候差異，可能增加旅途中突發疾病的風險。

實踐金融平權 台中銀行視障語音 ATM 布建率衝破50%

台中銀行（2812）積極響應金管會「金融友善服務準則」，為落實普惠金融並打造無障礙金融環境，近日內又再持續裝設視障語音ATM，使全台具備此功能的ATM服務台數占比已正式突破50%大關，等同每兩台ATM就有一台能提供視障朋友獨立操作的金融服務。這也展現了台中銀行對於身心障礙族群需求的重視，更進一步推動了普惠金融的深度與廣度。

高盛第15屆年度全球保險業調查：逾半壽險業者估美未來三年將經濟衰退

根據高盛資產管理發布的第15屆年度全球保險業調查報告《靈活應變：投資實踐》（Adaptation in Action），多數保險公司將地緣政治緊張局勢及美國經濟放緩或衰退，列為其投資組合面臨的首要宏觀經濟風險。儘管存在這些憂慮，88%的保險業者預計標普500指數將在2026年進一步攀升，且62%計劃在2026年增加私募資產配置，與過去幾年的趨勢保持一致。

證交所自動化監測詐騙廣告 揭露三大常見投資陷阱

隨著數位科技與社群平台的普及，投資詐騙廣告已成為危害民眾財產安全的主要威脅。為守護國人資產，臺灣證券交易所在主管機關督導下，發揮資本市場領航者的關鍵力量，整合證券期貨周邊單位資源，協力建立高效率的網路詐騙廣告蒐報機制，報送警察機關依法通知業者下架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。