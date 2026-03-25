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永續金融再獲證交所肯定 國泰金四大子公司入列盡職治理較佳名單

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券等四大子公司，入列2025年度臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，由國泰人壽副總林士喬（左二）、國泰世華銀行副總温珍瀚（右一）、國泰證券副總呂錦棠（右二）及國泰產險協理郭文彥（左一）代表領獎。國泰金控／提供
國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券等四大子公司，入列2025年度臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，由國泰人壽副總林士喬（左二）、國泰世華銀行副總温珍瀚（右一）、國泰證券副總呂錦棠（右二）及國泰產險協理郭文彥（左一）代表領獎。國泰金控／提供

台灣證券交易所日前公布2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券等四大子公司皆入列，國泰人壽更為國內唯一六度入選的業者，展現積極恪遵「政策與遵循聲明」、「實務與揭露」兩大構面，盡職治理綜效表現優異，再獲證交所高度評價。2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」之國內組名單共計35家機構投資人、國外組則計有5家機構投資人，國泰金控旗下子公司即拿下4席，成果豐碩，彰顯國泰以負責、透明且具有影響力的方式，保障客戶與受益人權益並落實ESG永續理念。

國泰人壽為國內唯一六度入選業者，在30項評比指標中連續四年獲得滿分，且本次亦獲選為卓越獎（即前10%），展現長期深耕責任投資的卓越成果。作為全台首家簽署「機構投資人盡職治理守則」的保險業者，國壽首創「ESG風險審核程序」，將ESG因子納入投資決策中，建立完善整合管理機制。為持續擴大永續影響力，國壽積極參與全球永續倡議，提前掌握國際趨勢，並於2025年參與投資人教育與交流平台「Ceres 水資源與高科技工作小組」，在AI發展浪潮下推動高科技產業重視水資源管理。同時亦簽署「貝倫投資人熱帶雨林聲明」，支持森林保護行動，引領企業攜手政府力量，開展低碳轉型，共創低碳未來。

國泰世華銀行連續五年上榜，歷年皆表現優異，積極落實企業永續，董事會中設有「永續發展委員會」，並依據任務性質設置「永續治理、責任投資、責任商品、員工幸福、綠色營運、社會共榮」等六個永續任務小組，確保ESG精神能融入公司多元業務中，與社會共創共好。此外，國泰世華亦持續透過永續報告書、官方網站等管道，主動對外揭露投資、放款、議合等領域中與企業永續相關內容，同時發揮金融核心職能，結合盡職治理，提供利害關係人更佳的服務體驗。

國泰產險第三度入列，在30項評比指標中獲得滿分，持續遵循聯合國責任投資原則與《機構投資人盡職治理守則》，並建立完善的 ESG 風險評估及定期盤查機制，確保投資決策同時具備永續視野與風險控管。此外，國泰產險定期於公開平台揭露相關資訊，在執行面與資訊揭露等多項評比指標中獲高度肯定，充分展現公司在責任投資制度化、資訊透明度與永續治理上的堅定承諾與卓越成果。

國泰證券連續三年入選，且連續兩年在評比指標中，獲得全數滿分的佳績。秉持「責任投資、誠信治理」理念，積極推動企業議合行動，發揮中介者角色，建立起集團內外部、機構投資人等各方的「企業議合生態圈」，不僅透明揭露議合歷程與投票權行使，確保治理行動落實於實務，更將ESG納入投資風險評估及事後管理政策，強化企業永續影響力。此外，國泰證券亦攜手第三方專業研究機構，推出「ESG選股服務」及「永續專區」，以數位創新的能量，普及永續投資的理念，協助投資人掌握全球趨勢，實踐責任投資。

2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」之國內組名單共計35家機構投資人、國外組則計有5家機構投資人，國泰金控旗下子公司即拿下4席，成果豐碩，彰顯國泰以負責、透明且具有影響力的方式，保障客戶與受益人權益並落實ESG永續理念。國泰金控／提供
2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」之國內組名單共計35家機構投資人、國外組則計有5家機構投資人，國泰金控旗下子公司即拿下4席，成果豐碩，彰顯國泰以負責、透明且具有影響力的方式，保障客戶與受益人權益並落實ESG永續理念。國泰金控／提供

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