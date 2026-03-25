富邦金控旗下五子公司入選證交所盡職治理較佳名單 獲認證數居冠

臺灣證券交易所公布「2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，富邦金控旗下五家子公司同時獲選，一舉拿下金控業獲認證數最多寶座，展現在盡職治理資訊揭露、ESG投資實踐上的整體實力。其中，富邦人壽為第四度入選，並於這次評比中取得滿分肯定，且以氣候議合及科學基礎減碳目標（SBT）納入投資與議合核心，展現永續金融影響力；台北富邦銀行持續深化ESG投資決策與多元議合行動，擴大金融影響力；富邦產險連續三年獲選，並接軌國際揭露標準，這次評比中取得滿分肯定；富邦證券連續四年入選，持續深化責任投資與資訊透明；富邦投信連兩年獲選，全面接軌國際揭露標準，在投信類別評比中獲得滿分佳績。

富邦人壽榮獲滿分肯定四度蟬聯較佳名單以SBT推動氣候行動

富邦人壽四度入選臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，面對全球ESG發展趨勢日益重視企業實踐面向，並呼應主管機關推動「綠色及轉型金融行動方案」，積極發揮金融影響力，支持產業邁向淨零轉型。另致力於氣候變遷議合議題，以SBT(科學基礎減碳目標)為主軸向各投資標的(包含上市櫃股票、公司債、金融債、ETF、Mutual Fund、REITs)的發行公司加強氣候相關議題的議合，並依循整體減碳路徑逐步達成目標，以2027年達成40%投資部位應完成設定其自身SBT目標為努力方向。

北富銀深化盡職治理以多元議合行動擴大ESG影響力

台北富邦銀行遵循機構投資人盡職治理守則，持續提升資訊揭露品質。於投資決策面，將環境、社會及公司治理等永續風險納入評估，建立完整的投後管理機制，並以多元議合行動與被投資對象進行溝通，自2021年啟動「Think ESG」計畫、2022年起舉辦「Think ESG大師論壇」、2024年與富邦金控共同辦理「SBT議合工作坊」及「中小企業淨零碳排工作坊」，推廣北富銀ESG文化的同時，亦積極發揮金融影響力，協助客戶取得永續發展優勢。展望未來，北富銀將持續履行機構投資人盡職治理責任、深化利害關係人溝通、提升議合品質，以具前瞻性的ESG思維，穩健推動企業長期價值成長與資本市場永續發展。

富邦產險榮獲滿分肯定落實盡職治理與永續經營

自2023年起，富邦產險已連續三年入選「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，並於2025年度評比首次獲得滿分的佳績，展現富邦產險對盡職治理的高度重視。富邦產險為響應臺灣證券交易所提升機構投資人盡職治理實務及相關資訊揭露品質，強化機構投資人對於公司治理及永續發展的正向影響，並參考國際機構投資人盡職治理實務，以及依循證交所每年定期辦理盡職治理資訊揭露較佳名單之作業規劃及評比標準等資訊，公司持續提升盡職治理政策與執行的相關作為，以持續提升資訊揭露品質為核心目標，落實公司治理精神，也希冀善用金融影響力推動責任投資，與時俱進深化治理成效，以實踐永續經營的願景。

富邦證券連四年獲選較佳名單全項滿分展現永續韌性

富邦證券連續四年入選證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單」，2025年在30項指標均獲滿分，展現深耕責任投資與資訊透明的成果。富邦證券持續同步發布中英文盡職治理內容，以提升國際溝通效能，協助海外投資人更清楚掌握公司在議合行動與永續治理的作為。2024年富邦證券以逾8,500小時教育訓練深化永續文化，並依循ESG原則建構「三道防線」投資控管機制，帶動綠色金融投資與永續承銷案件比例成長。未來將持續以責任投資為核心，運用資金影響力推動企業強化ESG表現，與投資標的共同創造長期價值，落實永續共榮。

富邦投信連兩年獲選較佳名單接軌國際揭露標準

富邦投信表示，這次榮獲2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單-國內組-投信類別，2025年於「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」30項評比指標中獲得滿分佳績，並導入雙重重大性原則，將財務重大性與影響重大性納入投資與風險評估流程，同時強化跨資產議合機制與投票揭露透明度，提升國際溝通能見度。在全球資產管理產業邁向淨零與責任投資新階段之際，富邦投信以制度化治理架構、量化績效指標與國際接軌揭露標準，建立兼顧風險控管與永續價值創造的營運模式，朝亞洲一流資產管理機構目標邁進。