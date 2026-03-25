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深化自律機制 期交所首度召開期貨商內稽主管座談會凝聚監理共識

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年度期貨商內部稽核主管座談會，臺灣期貨交易所總經理周建隆(右)、證期局組長程國榮(中)、期貨公會秘書長吳桂茂(左)合影。共約60位內部稽核主管積極參與。臺灣期貨交易所／提供
2026年度期貨商內部稽核主管座談會，臺灣期貨交易所總經理周建隆(右)、證期局組長程國榮(中)、期貨公會秘書長吳桂茂(左)合影。共約60位內部稽核主管積極參與。臺灣期貨交易所／提供

為協助期貨業者精準掌握監理脈動及查核重點，臺灣期貨交易所舉辦2026年度「期貨商內部稽核主管座談會」，這次會議為期交所首次針對期貨商及期貨交易輔助人稽核主管打造的交流平台，共約60位稽核主管齊聚一堂，透過主管機關、期交所與業者三方深度對話，針對制度面與實務面進行充分溝通，共同強化市場自律機制與風險因應能力，維護交易秩序。

這次座談會聚焦「近期業務開放重點」與「查核重點分享」兩大核心議題，特別邀請金管會證期局期貨管理組組長程國榮擔任講座，程國榮詳盡剖析當前監理政策方向及內控制度查核重點，協助稽核主管棈確掌握最新法規修正及監理趨勢；期交所代表則針對近年查核發現的常見缺失與改善建議，進行實務經驗分享。藉由案例分析，提醒業者強化風險辨識並落實內控制度，進而精進內稽自律職能。

期交所指出，這次座談會現場互動極為熱絡，與會主管紛紛就各項實務運作議題踴躍發言、積極提問，雙方針對制度運作細節進行充分且具建設性探討。透過這次面對面交流，不僅達到集思廣益成效，更有效釐清相關疑義，獲得與會者一致高度肯定。期交所未來將持續建構多元及透明溝通管道，攜手業界共創穩健、安全且具競爭力期貨交易環境。

期交所 主管 自律

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