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凱基證券輔導 創新服務三引擎布局驅動AI半導體成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券主辦輔導創新服務可望於4月下旬掛牌上櫃，由凱基證券董事長許道義(左)、資本市場部主管陳權澤(右)、創新服務董事長吳智孟代表出席上櫃前業績發表會。凱基證券／提供
凱基證券主辦輔導創新服務可望於4月下旬掛牌上櫃，由凱基證券董事長許道義(左)、資本市場部主管陳權澤(右)、創新服務董事長吳智孟代表出席上櫃前業績發表會。凱基證券／提供

凱基證券主辦輔導創新服務股份有限公司申請股票上櫃案，已於今(2026)年1月22日通過上櫃審議委員會審議，3月25日舉辦上櫃前業績發表會，最快可望於4月下旬正式掛牌上櫃。創新服務的「三引擎」營運模式，為中長期成長奠定穩固基礎。

凱基證券指出，創新服務核心業務涵蓋半導體自動化設備的設計、製造與銷售，主要產品包括MEMS探針卡自動植針、檢測、鑽孔及返修等自動化設備，並延伸布局探針卡代理銷售與整卡返修服務。此外，公司亦切入IC後段測試領域，投入PoGo Pin Test Socket相關之自動化設備開發，同時跨足高密度銅柱端子模組與銅柱玻璃通孔基板等新利基產品，逐步擴大產品與市場布局。

創新服務已建立清楚的「三引擎」營運模式，為中長期成長奠定穩固基礎。第一引擎為MEMS探針卡製造與返修自動化設備，公司已成功開發雙臂植針機及整線自動化解決方案，並與國際探針卡大廠Technoprobe策略結盟，相關設備已開始交機，未來隨客戶推動產線自動化升級，設備導入規模可望持續擴大。第二引擎著重於經常性收入的建立，透過探針卡材料包銷售與自動化維修服務，創新服務可降低營收對單一設備採購周期的依賴，提升業務穩定度並強化客戶黏著度。第三引擎則為新利基產品布局，高密度銅柱端子模組及銅柱玻璃通孔基板產品，可因應次世代高密度I/O、3D封裝與高頻高速傳輸需求，目前已獲客戶導入驗證，預計自2026年起陸續進入量產，後續成長潛力可期。

創新服務深耕半導體自動化設備領域，長期專注於MEMS探針卡相關製程設備的開發與整合，近年受惠於AI應用快速擴展、先進製程與高階封裝測試需求持續提升，帶動公司營運表現顯著成長。114年度合併營收達新台幣7.16億元，年成長率達76.40%，毛利率維持76.25%的高檔水準，每股盈餘（EPS）為6.33元，展現優於同業的獲利能力與成長動能。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，隨著AI應用帶動半導體測試市場持續擴大，創新服務在設備、自動化服務與新材料模組的三重布局下，營運成長具延續性，上櫃後有助於提升公司治理與市場能見度，未來發展深具潛力。

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