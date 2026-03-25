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外資轉匯入了 新台幣匯價連2升暫告別「32」字頭
外資25日反手買超台股363億元，在台北外匯市場也明顯由先前的匯出轉為匯出，新台幣終場則收在31.952元、升值7.6分，呈現連2升，並暫時揮別「32」字頭，成交量23.835億美元。
25日外資買超台股363億元，外資自3月以來大舉調節台股，今終於見到外資轉向多方操作，本月累計賣超金額亦降至8,000億元以下，約7,803億元。
匯銀指出，外資25日操作呈雙向，有一兩家美系外資大量賣出美元，整體外資轉為匯入，推升新台幣25日暫告別「32」字頭
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