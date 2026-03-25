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安達產險因應櫻花季旅遊熱潮 升級旅平險保障

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著日本韓國進入櫻花盛開季，台灣旅客出國旅遊需求持續升溫。日本與韓國一直是台灣旅客最受歡迎的旅遊目的地，其中日本在匯率因素帶動下，預期也將吸引更多台灣旅客前往。賞櫻行程通常安排緊湊，旅客常需在短時間內造訪多個景點，再加上季節轉換與氣候差異，可能增加旅途中突發疾病的風險。

安達產險表示，海外突發疾病是最常見的海外醫療理賠類型之一，而相關醫療費用往往遠高於旅客預期，特別是對於習慣台灣健保制度的民眾而言更是如此。在台灣就醫費用通常僅需數百至數千元，但在海外若遇到緊急醫療狀況，醫療費用可能動輒數十萬元，甚至超過數百萬元。

為了因應台灣旅客的保障需求，安達產險已升級其旅平險中「海外突發疾病醫療保障」，包括：

一、門診醫療保額：由住院醫療保險金的1%提升至2%。

二、急診醫療保額：由住院醫療保險金的1%提升至5%。

三、海外急難援助服務：服務額度由最高10萬美元提升至最高12萬美元，提供包括醫療費用代墊、緊急醫療轉送安排，以及遺失護照或法律協助等服務。

安達產險總經理曾增成指出，「隨著台灣旅客前往海外賞櫻之際，安達產險致力於透過完善的保障支持旅客的旅遊計畫。我們升級的旅平險保障，正是為了因應旅客在海外可能面臨的風險，例如突發疾病或在異地發生的緊急狀況，讓旅客能更安心地享受旅程」。

出國旅遊 日本 韓國

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