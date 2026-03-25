元富證券盡職治理揭露表現亮眼 連續兩年入選最佳名單

台新新光金控（2887）旗下元富證券於盡職治理與資訊揭露領域再創佳績，連續兩年入選「盡職治理資訊揭露最佳名單」。在證交所主辦的「2025年度機構投資人盡職治理資訊揭露評比」中，元富證券於30項評比指標全數獲得滿分，榮獲「盡職治理資訊揭露卓越獎」，充分展現其在責任投資、公司治理及資訊透明化等面向的實踐成果。

臺灣證券交易所為推動機構投資人落實《機構投資人盡職治理守則》，每年針對已簽署守則的機構投資人進行資訊揭露品質檢視與評比。評估構面涵蓋盡職治理政策揭露之完整性、議合與投票政策說明、實際議合案例揭露，以及股東會投票紀錄透明度等關鍵指標。元富證券憑藉完善的治理架構、系統化的揭露機制及持續優化的資訊透明流程，於各項評核中表現亮眼，顯示其在盡職治理實務與揭露品質上已具備高度成熟度。

元富證券表示，公司長期深耕責任投資與永續金融發展，持續精進盡職治理政策之落實，透過對被投資公司經營績效、公司治理與永續議題的動態追蹤，並運用議合(Engagement)、股東會投票及與經營團隊的溝通交流等多元管道，積極發揮機構投資人影響力，促進企業治理品質提升，進而帶動資本市場的長期穩健發展。

投資流程方面，元富證券已將ESG因子系統化納入決策架構，結合內部制度建置與教育訓練機制，強化同仁對永續投資與盡職治理之專業認知，並將相關原則落實於日常投資評估與風險管理作業中，藉此提升投資組合品質與長期報酬潛力，落實「責任投資即核心投資」策略思維。資訊揭露方面，元富證券持續精進盡職治理報告的深度與廣度，定期揭露投票政策與實際投票紀錄、議合案例及相關治理行動，使利害關係人得以清楚掌握公司於責任投資及盡職治理上的具體作為與成效，進一步提升整體資訊透明度與市場信任基礎。

元富證券將於4月6日併入台新證券，合併後將持續整合雙方資源與專業優勢，深化盡職治理制度與資訊揭露品質，並以更高標準落實責任投資與永續金融實踐，致力為投資人、企業及整體資本市場創造兼具成長性與永續性的長期價值。